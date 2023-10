Dănuț Lupu, declarație teribilă despre condamnarea la închisoare: „Am luat pastile. Am încercat să mă otrăvesc”

Dănuţ Lupu a fost condamnat la şapte luni şi 10 zile de închisoare cu executare pentru conducere fără permis. la FANATIK SUPERLIGA că este plecat din ţară, dar .

Dănuț Lupu, declarație teribilă despre condamnarea la închisoare: “Am luat un pumn de pastile, am încercat să mă otrăvesc!”

Nu este pentru prima dată când Dănuţ Lupu stă în spatele gratiilor. Pe vremea când era fotbalist la Panathinaikos, în vara anului 1990, Lupu a stat în spatele gratiilor pentru doi ani şi jumătate. În perioada de detenţie a încercat să îşi ia viaţa:

“Am făcut două luni și jumătate de închisoare. Chiar dacă în Grecia e lege că n-ai voie să ții mai mult de 30 de zile un om în arestul poliției. Când m-au arestat pe mine, coboram spre chioșc să-mi iau țigări.

După 52 de zile m-au dus la penitenciar! Avocatul m-a lăsat și el baltă, a venit și mi-a dat banii înapoi, că vrea să trăiască liniștit, că are familie și copii și că nu vrea probleme. Vardinoianis, în anii ăia, făcea în Grecia ce voia el, precum Ceaușescu în România.

Am luat un pumn de pastile, am încercat să mă otrăvesc! Nu e legendă. Am vrut să mă otrăvesc și am stat o săptămână intubat în spital. S-a speriat și Vardinoianis atunci, când a văzut că am luat-o cu capul.

“N-am vrut să semnez, a venit soția la mine…”

Mi-a trimis un avocat că mă scoate din arest dacă semnez o hârtie în alb. N-am vrut să semnez, a venit soția la mine… Până la urmă am semnat-o la ora 2 și la 2 jumate mi-au dat drumul din penitenciar!

Era că renunț la toate pretențiile financiare. Aveam încă 3 ani de contract. Totul a fost ca să nu-mi mai dea banii”, a povestit Dănuţ Lupu pentru Gsp în 2020.

Dănuţ Lupu, ironic: “Eram șeful Mafiei românești din Grecia!”

Dănuţ Lupu era acuzat că a ascuns în Grecia la el în apartament bunurile furate de presupusa reţea din care făcea parte. Fostul fotbalist a comentat ironic afirmaţiile:

“Eram șeful Mafiei românești din Grecia! În casă aveam un calculator al lui fi-miu, două haine de blană și două de piele. Atât! Unde să se depoziteze la mine lucruri furate? N-au găsit nimic! Cum venea lumea la mine să depoziteze când în complex totul era filmat? A trebuit să-mi găsească ceva”, a spus Lupu pentru sursa citată.