Daria Kasatkina – Sorana Cîrstea, live video în turul 3 la WTA Miami 2024. S-a stabilit ora de start a duelului pentru optimi

După turneul din Florida, Sorana Cîrstea va pregăti sezonul de zgură sub comanda unui nou antrenor. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că în perioada următoare.

Duelul va putea fi urmărit la TV pe Digi Sport 2 și în format live video online pe FANATIK.RO . Daria Kasatkina o conduce cu 2-1 pe Sorana Cîrstea la meciurile directe. Ultima întâlnire a avut loc în acest an în sferturi la Abu Dhabi.

După ce a eliminat-o fără emoții pe Sloane Stephens, în turul 2 al turneului WTA Miami 2024, Sorana Cîrstea caută calificarea în optimile de finală ale competiției. Pentru a ajunge în optimi, românca trebuie să treacă de rusoaica Daria Kasatkina. Prima rachetă a României are și confirmată de sportiva din Târgoviște.

Daria Kasatkina – Sorana Cîrstea, live video online, în turul 3 al WTA Miami 2024

în turul 2 al turneului american. Prin această victorie, românca are garantat un premiu de 59.100 de dolari. Eava primi și 65 de puncte în clasamentul WTA. Sorana ocupă locul 24 în ierarhia globală.

După ce a trecut de ocupanta locului 41 în clasamentul WTA, Sorana va trebui să dea piept în turul 3 cu jucătoarea aflată pe poziția a 11-a în aceeași ierarhie. Așadar, meciul cu Daria Kasatkina se anunță a fi mult mai dificil pentru Cîrstea.

Rusoaica a început competiția tot din turul 2, acolo unde a trecut de Claire Liu. Kasatkina a câștigat primul set cu 6-0, iar în al doilea a beneficia de abandonul rivalei sale, la scorul de 1-0.

Cine transmite la TV partida Daria Kasatkina – Sorana Cîrstea

Partida dintre Kasatkina și Cîrstea este transmisă în România pe postul de televiziune Digisport 2. Meciul poate fi urmărit și în format LIVE VIDEO pe FANATIK.ro.

Meciul Soranei Cîrstea se va juca pe terenul 7 și va fi prima partidă a zilei disputată pe această arenă. Astfel, este sigur că duelul are ca oră de start ora 17:00.

Cu cine ar putea juca Sorana Cîrstea în optimile WTA Miami 2024

Câștigătoarea meciului Daria Kasatkina – Sorana Cîrstea va întâlni în optimi jucătoarea care se va impune în meciul dintre americanca Danielle Collins (30 de ani, 53 WTA) și rusoaica Elina Avanesyan (21 de ani, 65 WTA). Meciul celor două se dispută tot duminică, 24 martie, după 22:30.

Sorana Cîrstea a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK.ro, că reputatul antrenor să se pregătească pentru sezonul de zgură, după finalul turneului de la Miami.

Cote pariuri la meciul Kasatkina – Cîrstea

Rusoaica este favorită în meciul pe care îl va juca împotriva Soranei. Casele de pariuri oferă o cotă de 1,80 pe succesul Dariei Kasatkina, în timp ce o victorie a româncei are cota 2,02.

O victorie cu 2-0 a Soranei este cotată cu 3,25, în timp ce un succes cu 2-1 al româncei are c ota 4,80. Cota pe 2-0 pentru rusoaică este 2,81, iar victoria Kasatkinei cu 2-1 are cota 4,45.

La turneul WTA Miami 2024 au participat alte trei românce, în afara Soranei Cîrstea. Ana Bogdan, Jaquelin Cristian și Simona Halep au fost eliminate în turul 1.

Înaintea startului partidei singurei românce rămase în competiție se știu deja patru meciuri din optimi: Sakkari – Kalinsakaya, Keys – Rybakina, Azarenka – Boulter și Putintseva – Kalinina.