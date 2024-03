Exclusiv. Sorana Cîrstea, super lovitură! Are un antrenor de top: câștigător de Roland Garros și căpitan al Spaniei de Cupa Davis

Sorana Cîrstea a anunțat că are un antrenor de top, după ce . După victoria împotriva campioanei de la US Open 2017, sportiva din Târgoviște a dezvăluit despre ce nume uriaș este vorba.

Sorana Cîrstea și-a luat antrenor de top! E fost câștigător de Roland Garros și căpitan al echipei de Cupa Davis a Spaniei

Sorana Cîrstea a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK după calificarea în optimi la Miami Open. Sportiva în vârstă de 33 de ani a dezvăluit că, după turneul din Florida, va începe colaborarea cu un nou antrenor pregătirea pentru sezonul de zgură.

Este vorba despre Albert Costa (48 de ani), câștigătorul de la Roland Garros 2022 și căpitanul echipei de Cupa Davis a Spaniei din perioada 2008-2011. Cu el la timonă, ibericii au cucerit două trofee, în 2009 și 2011.

Înainte să înceapă colaborarea cu Albert Costa, pentru turneul de la Miami, Cîrstea se pregătește cu Matt Daly, antrenorul lui Dennis Shapovalov (locul 121 ATP), și Brian Barker.

„Este doar o colaborare pentru acest turneu. Pentru că sunt fără antrenor de tenis aici. Antrenorul lui Shapovalov ma ajută împreună cu Brian. e o colaborare zonală, ca să spun așa. Voi avea un antrenor pentru zgură și este Albert Costa. Voi începe cu Albert Costa imediat după ce termin aici la Miami”, a declarat Sorana Cîrstea, în exclusivitate pentru FANATIK.

Nu este pentru prima dată când Sorana are o astfel de colaborare zonală. Dâmbovițeanca a procedat la fel ca în turnele din SUA și la competițiile din Golf, precum Dubai, Doha și Abu Dhabi, acolo unde a lucrat cu olandezul Peter Wessels.

În ceea ce îl privește pe Brian Barker, acesta i-a fost antrenor timp de 17 ani lui James Blake, nimeni altul decât actualul director de la Miami Open. James Blake are o afinitate pentru români. , imediat după primirea verdictului favorabil de la TAS și după ce a discutat telefonic cu fostul ei antrenor, Darren Cahill.

Cine este Albert Costa, noul antrenor al Soranei Cîrstea

Revenind la omul cu care va începe pregătirea pentru sezonul de zgură, Albert Costa, acesta este unul dintre cele mai mari nume ale tenisului spaniol. În 2002, când a câștigat Roland Garros, învingându-l în finală pe Juan Carlos Ferrero, scor 6-1, 6-0, 4-6, 6-3, noul antrenor al Soranei Cîrstea le-a adus la finala de la Paris și pe fetițele sale gemene, care, la vremea respectivă, aveau doar un an. Interesant este faptul că bona gemenelor pe care Costa le are cu Cristina Ventura era o româncă pe care cuplul spaniol a cunoscut-o la Open România.

Albert Costa este poreclit „tenismanul două lovituri de dreapta” pentru că nimeni din generația anilor 2000 nu avea un forehand și un backhand atât de curate ca execuție si fluiditate.

Cel mai probabil Sorana a ajuns la colaborarea cu Albert Costa prin intermediul lui Alex Corretja, cel care i-a fost manager jucătoarei de pe locul 24 WTA. Corretja este nașul lui Albert Costa.

2002 este anul în care Albert Costa a cucerit Roland Garros

2009 și 2011 sunt anii în care Spania a cucerit Cupa Davis cu Albert Costa căpitan nejucător

Sorana Cîrstea s-a răzbunat pe Sloane Stephens, scor 6-2, 6-1

Până la sezonul de zgură, Sorana Cîrstea visează să ajungă cât mai departe la Miami. În turul 3 a ajuns după ce s-a răzbunat pe Sloane Stephens (locul 41 WTA), cea care o eliminase în al doilea tur de la Indian Wells, scor 0-6, 5-7.

„În primul rând, la Indian Wells, a fost una din acele zile când nu intră nimic. Se întâmplă de câteva ori pe an. Nu e ușor să joci 365 de zile la nivel maxim și se întâmplă să mai ai zile proaste. S-a întâmplat la Indian Wells, i-am făcut multe cadouri și am jucat destul de defensiv.

Astăzi am servit bine și am încercat să joc solid, să îmi iau o anumită marjă, să nu dau la linie, dar în același timp să joc agresiv, să joc jocul meu. A fost un meci în care tot jocul a mers bine, și pe serviciu și pe retur, dreapta, stânga și din raliu. A fost un meci bun. La 6-2, 6-1, totul a decurs așa cum trebuie”, a declarat Cîrstea, în exclusivitate pentru FANATIK.

La Miami, Cîrstea a schimbat strategia și a reușit să câștige nu mai puțin de zece puncte în plus față de Stephens cu serviciul doi. „Da, aici am făcut o ajustare. La Indian Wells am servit cu doi foarte mult kick pe rever, iar azi am servit foarte mult spre corp, mai mult cu slice, am simțit că o deranjează foarte mult și a fost mai mult o ajustare tactică”, a adăugat Cîrstea.

Daria Kasatkina, următoarea victimă? „Trebuie să îmi iau revanșa pentru Abu Dhabi”

Pentru un loc în optimi, Sorana Cîrstea se va duela cu Daria Kasatkina (locul 11 WTA). Și aici jucătoarea noastră are de luat o revanșă după ce a pierdut anul acesta duelul de la Abu Dhabi. Atunci, rusoaica s-a impus în sferturi, scor 6-2, 6-0.

„Trebuie să îmi iau revanșa pentru Abu Dhabi. La Abu Dhabi a jucat foarte inteligent și a făcut un meci bun, dar și pe un joc destul de slăbuț al meu. Dar sper ca mâine să fiu la fel de solidă ca azi, nu trebuie să fac mai mult, dar în același timp să nu mă grăbesc pentru că are un joc defensiv destul de bun și se bazează pe greșelile adversarei. Și sper să îmi iau revanșa mâine, să fac un meci bun”, a conchis a 24-a jucătoare a lumii.

59.100 de dolari a câștigat Sorana Cîrstea pentru calificarea în turul 3 la Miami Open