Daria Radionova, avertisment pentru Bianca Drăgușanu legat de fostul soț: ”A înșelat-o și o va mai face”

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi nu au rezistat prea mult departe unul de celălalt fiind văzuți împreună în weekend-ul care tocmai a trecut. Blondina și omul de afaceri au petrecut în același club din stațiunea Mamaia, semn că Alex Bodi a încetat orice fel de legătură cu frumoasa rusoaică, Daria Radionova.

Fosta iubită a afaceristului român a mărturisit că îi pare rău pentru Bianca Drăgușanu, Alex Bodi spunându-i că împăcarea cu blondina este necesară pentru a rezolva unele probleme. Frumoasa milionară o avertizează însă, pe Bianca Drăgușanu în legătură cu intențiile pe care fostul ei soț le-ar avea în minte.

„Acest lucru este deja dezgustător! Nu mi-a dat pace de patru luni, spunea că mă iubește și nu poate trăi fără mine și că împăcarea lui cu Bianca era necesară pentru a rezolva unele dintre problemele sale, pe care ea le-ar putea rezolva singură”, a transmis frumoasa rusoaică pentru spynews.ro.

Daria Radionova, despre intențiile lui Alex Bodi în privința Biancăi Drăgușanu

„Apoi, după rezolvarea acestor probleme a venit din nou la mine! Mi-a spus că vrea doi copii de la mine, a invitat preotul acasă, m-a prezentat familiei, prietenilor, apoi și eu l-am prezentat părinților mei”, a completat Daria Radionova, potrivit sursei menționate anterior.

Totodată, tânăra a mai transmis că în ultimele 4 luni Alex Bodi i-a declarat că nu poate trăi fără ea. Daria Radionova a mai spus că de fiecare dată când încerca să pună capăt relației de dragoste, afaceristul îi mai cerea o șansă.

Se pare că în cele din urmă Daria Radionova a aflat care este adevărata față a afaceristului român. Frumoasa șatenă care locuiește la Londra a transmis că Alex Bodi i-a fost infidel fostei soții și va continua să facă acest lucru și mai departe.

„Părinții mei nu au vrut să vorbească cu mine din cauza lui, au fost împotriva acestei relații! Dar i-a sunat și le-a spus că nu vrea să trăiască fără mine!

Eu nu l-am crezut niciodată și am încercat de multe ori să pun capăt acestei relații, dar mi-a cerut să îi dau o șansă! Am spus inițial că nu vreau să mă amestec în familia lui, dar el mi-a spus că nu are o familie.

Vă spun sincer, de Bianca îmi pare foarte rău! A înșelat-o de atâtea ori și o va mai face. Astfel de lucruri nu vor funcționa cu mine! Îmi pare foarte rău de ea, chiar nu vede toate astea?”, a încheiat Daria Radionova.

Alex Bodi, prima declarație după ce s-a împăcat, din nou, cu focoasa blondină

Afaceristul a plecat weekend-ul trecut la mare pentru a fi aproape de frumoasa blondină, în ciuda faptului că nu-și mai vorbiseră în ultimele săptămâni. Împăcarea dintre Alex Bodi și Bianca Drăgușanu a venit de la sine, omul de afaceri mărturisind că este singura relație amoroasă pe care și-a asumat-o.

Mai mult decât atât, fostul soț al blondinei a mai precizat că a făcut unele greșeli în trecut, însă este sigur că nu poate sta departe de Bianca Drăgușanu, acesta fiind și motivul pentru care a venit acasă și a rupt orice fel de legătură cu Daria Radionova.

„Este strict decizia mea. Eu nu mi-am asumat alte relații, poate au fost niște lucruri pripite. Singura femeie cu care mi-am asumat relația și iubirea a fost Bianca. Am făcut multe greșeli, însă în toată nebunia asta e ceva sigur (…)

Au fost niște săgeți de-ale mele, jocul nostru de orgolii. Dacă nu o iubeam nu veneam acasă. Nu ne-am vorbit trei săptămâni”, a mărturisit Alex Bodi pentru Antena Stars despre împăcarea cu fosta asistentă TV.