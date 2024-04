Darius Olaru, la ora adevărului: „La FCSB eram schimbat deseori. Se acumulau frustrări și m-am acomodat mai greu”. Ce notă și-a dat căpitanul roș-albaștrilor

Darius în actuala stagiune. Mijlocașul în vârstă de 26 de ani, alături de Florinel Coman, au avut o contribuție semnificativă în lupta pe care echipa lui Gigi Becali o duce pentru câștigarea campionatului. Căpitanul roș-albaștrilor a recunoscut că primii pași la FCSB nu au fost tocmai reușiți.

Darius Olaru, la ora adevărului: „Bucureștiul și FCSB-ul nu m-au schimbat. Iubesc Mediașul”

Darius Olaru a fost transferat de FCSB de la Gaz Metan Mediaș la începutul anului 2020 pentru suma de 600.000 de euro. Deși a trecut la alt nivel odată cu venirea la București, mijlocașul de 26 de ani susține că este ancorat în continuare în trecut. Căpitanul liderului din SuperLiga nu s-a schimbat foarte mult, ci susține că doar are mai multă experiență.

„Am acumulat mai multă experiență, inclusiv la naționala U21 și la prima reprezentativă. Dar, în rest, sunt cam același Darius Olaru. Bucureștiul și echipa cu pretenții nu m-au schimbat.

Vin dintr-un oraș mic, Mediaș, pe care acum îl iubesc parcă și mai mult. Poate e puțin ciudat, știu. Dar sufletește am rămas ancorat acolo, prin familie, prieteni. Echipa retrogradase din prima divizie și s-a bazat și pe juniori.

Așa am ajuns apoi să debutez imediat și la Liga 1, cu o promovare obținută în anul imediat următor. La FCSB am alergat mult după titlu, am fost destul de aproape de obiectiv, iar acum nici nu vreau să mă gândesc că ne mai încurcăm”, a declarat Darius Olaru, potrivit .

Darius Olaru, momentul în care s-a lovit de realitatea de la FCSB: „Intram puțin la început sau eram schimbat deseori. Se acumulau frustrări”

Darius Olaru are 169 de meciuri în tricoul FCSB, 32 de goluri marcate și 29 de pase decisive. Actualul căpitan al roș-albaștrilor nu a scăpat de . Internaționalul român a recunoscut că i-a fost greu și că s-a simțit frustrat în momentele în care era înlocuit.

„La Mediaș jucam constant. Colegii și conducerea mă făceau să mă simt important. Când am venit însă la FCSB, intram mai puțin la început sau eram schimbat deseori. Asta a făcut poate să mă acomodez mai greu, dar, ușor-ușor, au venit lucrurile bune și am ajuns în punctul de azi.

La primele meciuri, da! Jucam o repriză titular, apoi prindeam a doua repriză venind de pe bancă. Nu conta dacă ai jucat bine sau rău, așa că se acumulau niște frustrări.

Dar am trecut peste acele momente în care îmi puneam niște semne de întrebare. Știam însă în mintea mea ce pot să fac. Aveam încredere în ceea ce munceam și eram convins că pot ajuta echipa”, a mai spus Darius Olaru.

Ce notă și-a dat Darius Olaru? Căpitanul FCSB se „transformă” când intră pe teren: „Apar gesturi și frustrări”

Darius Olaru consideră că în acest moment este un fotbalist de nota 7. Mijlocașul cu 16 apariții în naționala României își dorește să facă pasul la nivelul următor. Totodată, Darius Olaru recunoaște că se schimbă din temelii, atunci când pășește pe gazon.

„Sunt eu, cu ambele fețe! În afara terenului, sunt într-adevăr un băiat liniștit. Dar în timpul meciurilor, din cauza dorinței mari de a învinge, apar gesturi și frustrări pe care uneori nu știu să le gestionez pe moment.

Mă calmez însă în câteva minute și chiar îmi reproșez când îmi dau seama ce am făcut. La ora asta, sunt un jucător cam de nota 7. Dar îmi doresc să ating următorul nivel.

În ultimii ani, chiar am urmărit mulți fotbaliști pe postul meu, să învăț, să mă informez. Să cresc la capitolul tactic, la pase, la șuturi. În România însă nu le poți deprinde pe toate”, au fost cuvintele lui Darius Olaru.