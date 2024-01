Darius Olaru, poveste uluitoare: „A venit pe jos 3 kilometri de la gară la cantonament, pe linia trenului!”

este dezlănțuit în acest sezon. Căpitanul roș-albaștrilor este golgheterul la zi din SuperLiga, cu 13 reușite. .

Darius Olaru, dezvăluiri emoționante din perioada junioratului

Darius Olaru joacă la FCSB din ianuarie 2020, atunci când Gigi Becali a plătit 600.000 de euro pentru transferul său de la Gaz Metan Mediaș. De atunci și până în prezent, mijlocașul în vârstă de 25 de ani a reușit 31 de goluri și 28 de assist-uri în tricoul roș-albastru.

Drumul până aici a fost unul anevoios. În cea mai recentă ediție de FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care se vede în fiecare zi de luni, marți și vineri de la ora 10:30 pe Gabi Safta a povestit o întâmplare uluitoare cu Olaru din perioada junioratului.

„Hai să îți povestesc cum l-am cunoscut pe Darius cel mic. Avea 15 ani, la Buftea, l-a adus bunicul său. Avea trei pungi de plastic, erau 45 de grade, a luat-o pe linia trenului de la gară până la cantonamentul de la Buftea.

Îmi pare rău și acum că nu l-am luat eu cu mașina, dar nu a îndrăznit bunicul lui Darius să ne sune să îl luăm noi de la gară. Apoi, bunicul său a stat vreo opt ore în gară să se întoarcă la Mediaș.

Mi-a zis domnul Safta, mi-a fost rușine să vă sun să vă zic să mă luați cu mașina de la gară. Dar m-am descurcat eu. Am luat-o pe jos de la gară. Pe bunic l-am dus eu la gară, dar am aflat ulterior că stat opt ore în gară să se întoarcă la Mediaș.

A făcut multe sacrificii Darius ca să ajungă mare. De la gară la cantonamentul de la Buftea cred că erau vreo 3-4 kilometri”, a dezvăluit Gabi Safta.

Darius Olaru, după primul hattrick din carieră: „Nu cred că am fost one-man show”

Darius Olaru a rămas un tip modest chiar și după FCSB – UTA 4-0, când a reușit primul hattrick din carieră: „Nu cred că am fost un one-man show. A fost un joc de echipă foarte bun, am arătat bine și clar meritam aceste 3 puncte. Deja am luat mingea acasă, acum merg în vestiar să semneze colegii. Mă bucur pentru acest hat-trick și îmi doresc să nu fie ultimul.

Eram primul pe listă la penalty-uri și mi-am decis să îmi asum și să înscriu. Este un pic dificil, am făcut ieri un antrenament pe sintetic, dar încă se simte diferența, era mult mai bine acolo. Încercăm să ne adaptăm și să fim pregătiți pentru următorul meci, care va fi unul dificil.

Cel mai mult m-am resimțit când am ieșit din vestiar de la pauză. După părerea mea, am făcut și câțiva pași greșiți, știm, cred că putea fi mai mare diferența, dar ne bucurăm că reușim să legăm victorii și să punem puncte în fața adversarilor”, a declarat Darius Olaru.

