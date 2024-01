Darius Olaru, „one man show” în FCSB – UTA Arad 4-0: “Am luat mingea acasă”

FCSB a intrat cu dreptul în 2024. Formația pregătită de Charalambous a câștigat fără drept de apel duelul contra celor de la UTA.

Darius Olaru a reușit un hattrick de poveste cu UTA Arad

“Nu cred că am fost un one-man show. A fost un joc de echipă foarte bun, am arătat bine și clar meritam aceste 3 puncte. Deja am luat mingea acasă, acum merg în vestiar să semneze colegii. Mă bucur pentru acest hat-trick și îmi doresc să nu fie ultimul.

ADVERTISEMENT

Eram primul pe listă la penalty-uri și mi-am decis să îmi asum și să înscriu. Este un pic dificil, am făcut ieri un antrenament pe sintetic, dar încă se simte diferența, era mult mai bine acolo. Încercăm să ne adaptăm și să fim pregătiți pentru următorul meci, care va fi unul dificil.

Cel mai mult m-am resimțit când am ieșit din vestiar de la pauză. După părerea mea, am făcut și câțiva pași greșiți, știm, cred că putea fi mai mare diferența, dar ne bucurăm că reușim să legăm victorii și să punem puncte în fața adversarilor”, a declarat Darius Olaru.

ADVERTISEMENT

Căpitanul FCSB-ului este golgheterul SuperLigii

În urma acestui rezultat, FCSB a ajuns la 47 de puncte în clasament, la 11 lungi față de urmăritoarele CFR și Rapid. Echipa patronată de Gigi Becali a ajuns, astfel, la 14 victorii în Superliga.

“Toate meciurile sunt dificile, noi trebuie să intrăm să ne facem jocul și dacă jucăm în acest fel cred eu că cu greu putem fi opriți. Nu mă gândesc la transfer, trebuie să-mi fac treaba aici, mă gândesc la campionat, apoi la transfer.

ADVERTISEMENT

Mă bucur că s-au transferat, le doresc succes, cred că vor face treabă bună. Sperăm să facem pasul cât mai mulți, muncim și vrem să arătăm pe teren că merităm. Eu îmi doresc la sfârșitul campionatului, deocamdată sunt aici și trebuie să-mi îndeplinesc obiectivul cu echipa.

Deja am 4 ani aici și cred eu că e momentul, toți ca echipa ne dorim și e momentul să câștigăm. Trebuie să analizăm foarte bine, să pregătim bine meciul să dăm totul să câștigăm și acolo la Craiova”, a completat Darius Olaru.

ADVERTISEMENT

În cealaltă tabără, UTA începe cum nu se poate mai slab 2024. Formația condusă de Mircea Rednic rămâne cu 24 de puncte și ajunge la 8 înfrângeri în actuala ediție a SuperLigii. Arădenii se află în acest moment pe locul 13 în clasament.