Darius Olaru, propus pentru un transfer într-un campionat puternic: ”Aș da 5 milioane de euro pe el”

. În urma acestui rezultat, FCSB a ajuns la 47 de puncte în clasament, la 11 puncte față de urmăritoarele CFR și Rapid. Echipa patronată de Gigi Becali a ajuns, astfel, la 14 victorii în SuperLigă.

Darius Olaru, lăudat după FCSB – UTA Arad 4-0

Basarab Panduru a remarcat evoluția mijlocașului FCSB și consideră că acesta este pregătit pentru a face pasul la o echipă importantă din Europa.

”Cred că ar trebui cineva să dea suma de transfer, doar că nu joacă la naţională ar putea să fie un minus. Eu aş da 5 milioane pe el. Să zicem că l-ar lua Genk, să vedem dacă ar da 5 milioane. Cred că e perfectă o echipă de genul acesta pentru el. La o echipă care e pe atac ar face faţă, arată bine.

Eu îl văd în mare formă, îmi place jucătorul ăsta. Acum a dat prea multe, ai ajuns la 13 goluri sunt din calea afară de multe. Ţin minte nişte faze făcute de el în acest sezon!”, a declarat Panduru la .

Darius Olaru: ”Nu mă gândesc la transfer”

“Nu cred că am fost un one-man show. A fost un joc de echipă foarte bun, am arătat bine și clar meritam aceste 3 puncte. Deja am luat mingea acasă, acum merg în vestiar să semneze colegii. Mă bucur pentru acest hat-trick și îmi doresc să nu fie ultimul.

După părerea mea, am făcut și câțiva pași greșiți, știm, cred că putea fi mai mare diferența, dar ne bucurăm că reușim să legăm victorii și să punem puncte în fața adversarilor. Toate meciurile sunt dificile, noi trebuie să intrăm să ne facem jocul și dacă jucăm în acest fel cred eu că cu greu putem fi opriți. Nu mă gândesc la transfer, trebuie să-mi fac treaba aici, mă gândesc la campionat, apoi la transfer”, a declarat Darius Olaru.

Darius Olaru, curtat de mai multe cluburi în această iarnă

Darius Olaru a avut o primă parte a sezonul foarte bună, fiind unul dintre jucătorii determinanți pentru FCSB. El a terminat 2023 pe primul loc în clasamentul golgheterilor din SuperLiga, cu 13 reușite.

Darius Olaru este unul dintre cei mai importanți jucători din SuperLiga, astfel că în această iarnă mai multe formații din Europa s-ar fi interesat de căpitanul FCSB. Ar fi intrat pe fir formații ca Monza, Torino, Anderlecht sau Gent, însă nimic nu s-a concretizat. De altfel, Mihai Stoica a precizat că speră ca jucătorul nu se va transfera în această iarnă.

Presa din Belgia a scris că după ce Gigi Becali a respins oferta de 3.000.000 de euro făcută de Anderlecht, este de așteptat ca oficialii clubului din Bruxelles să pluseze la vară pentru a-l lua pe Olaru.