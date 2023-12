FCSB, cel mai bun atac și cea mai bună apărare din SuperLiga! Olaru și Coman, prestații de excepție

FCSB , și a pus capăt seriei de 3 meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile. Formația lui Gigi Becali și-a rotunjit cifrele din SuperLiga, în spatele unor și Florinel Coman.

FCSB, cel mai bun atac și cea mai bună apărare din SuperLiga!

După victoria cu Hermannstadt, scor 3-0, FCSB a depășit-o pe Rapid la numărul de goluri marcate în SuperLiga. Formația pregătită de Charalambous și Pintilii a ajuns la 35 de goluri înscrise în 20 de meciuri și se poate lăuda cu cel mai bun atac din campionat.

Formația pregătită de Cristiano Bergodi, care are o singură reușită în ultimele 3 meciuri de SuperLiga, are 34 de goluri marcate. Mai mult decât atât, în urma prestației solide din meciul cu Hermannstadt, FCSB a ajuns să aibă cea mai bună apărare din ierarhie.

Echipa finanțată de Gigi Becali a primit 19 goluri și se află la egalitate din acest punct de vedere cu CFR Cluj. Trupa lui Andrea Mandorlini joacă în această rundă la Sf. Gheorghe împotriva lui Sepsi. În altă ordine de idei, FCSB și-a consolidat poziția în fotoliul de lider.

Vicecampioana României are 41 de puncte, la 8 distanță față de locul 2 ocupat de CFR Cluj, care are un meci în minus. O altă statistică spune că FCSB are cel mai mic număr de înfrângeri, la egalitate cu Petrolul Ploiești (3), dar și cel mai mare număr de victorii (12).

UTA Arad, Rapid și Oțelul sunt echipele care au învins-o pe FCSB în acest sezon de SuperLiga.

Olaru și Coman, prestații de excepție

Victoria FCSB-ului cu Hermannstadt se datorează, în mare măsură, unor prestații de excepție ale lui Darius Olaru și Florinel Coman. Căpitanul „roș-albaștrilor” a reușit o „dublă” cu piciorul stâng în duelul cu sibienii și a devenit golgheterul SuperLigii cu 10 goluri marcate.

De cealaltă parte, Florinel Coman a ajuns la 7 reușite în SuperLiga pentru FCSB în actuala stagiune. „Șeptarul” a mai înscris împotriva lui CSKA 1948 Sofia, scor 1-0, în preliminariile UEFA Conference League.

De remarcat este că FCSB a efectuat primele schimbări în minutul 75 al meciului cu Hermannstadt. Tradiționalele modificări de la pauză au lipsit de la FCSB pe fondul unui joc solid al echipei.

6425 de suporteri au fost prezenți pe Arena Națională la FCSB – Hermannstadt

Prima schimbare a FCSB-ului cu Hermannstadt a venit în minutul 75

Octavian Popescu a părăsit terenul în urma unor probleme la gleznă, iar locul său în teren a fost luat de Eduard Radaslavescu. Totodată, Damjan Djokovic l-a înlocuit pe Adrian Șut. În schimb, Hermannstadt a efectuat nu mai puțin de 3 modificări la pauză.

Biceanu, Medina și Neguț au intrat pe teren în locurile lui Murgia, Balaure, respectiv Gabi Iancu. Poate fi etapa perfectă pentru FCSB, după ce Rapid, Universitatea Craiova și Farul Constanța s-au încurcat.

Formația „roș-albastră” mai are nevoie de un pas greșit al celor de la CFR Cluj cu Sepsi. Rapid a remizat cu Petrolul (0-0), în timp ce Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu Poli Iași (2-2). Farul s-a încurcat cu UTA Arad (0-0).