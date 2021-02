Interviu Darren Cahill, preview la Simona Halep – Serena Williams: „Nu am văzut-o niciodată așa”

Simona Halep s-a calificat în sferturile turneului de la Australian Open, după ce a învins-o pe Iga Swiatek. Antrenorul Darren Cahill s-a declarat mulțumit de evoluția Simonei și a vorbit și despre Serena Williams.

Australianul crede că Serena Williams practică cel mai bun tenis defensiv al carierei și a lăudat-o pe americană pentru modul în care a reușit să salveze foarte multe puncte în meciul din optimi câștigat contra Arynei Sabalenka.

Cu toate acestea, Darren Cahill speră ca Simona Halep să reușească să o analizeze suficient de bine pe Serena Williams pentru a putea repeta performanța din finala de la Wimbledon, câștigată în urmă cu doi ani contra americancei.

Darren Cahill, laude pentru Serena Williams înaintea duelului cu Simona Halep

Antrenorul australian al Simonei Halep joacă un rol foarte important în cariera româncei și influențează puternic strategia adoptată de numărul 2 din ierarhia WTA. Darren Cahill a admis că Simona își adaptează jocul în funcție de moment și de adversare și că sportiva noastră este o studentă conștiincioasă, înainte de a fi și o practicantă fantastică a jocului. Cahill a vorbit și despre meciul pe care Simona Halep îl va avea de disputat în sferturile de la Australian Open 2021, contra Serenei Williams.

El a dezvăluit că este de părere că Serena traversează o perioadă fantastică și a subliniat puterea defensivă a americancei ajunsă la 39 de ani. O bună parte a conferinței de presă de după meciul cu Iga Swiatek a fost dedicată de jurnaliști întrebărilor despre meciul cu Serena Williams, din sferturile competiției. Cahill s-a declarat impresionat de forma Serenei Williams din ultima periuoadă

Din perspectiva antrenorului, cum se pregătește un meci contra Serenei Williams? Faci ceva deosebit, sau e la fel ca la orice altă partidă, doar îi spui Simonei să joace cel mai bun tenis de care e capabilă?

Cred că fiecare adversară prezintă provocări diferite și nu poți adopta aceeași strategie împotriva tuturor. Simona nu e genul de jucătoare care să intre în fiecare meci la fel. Modul în care a jucat contra Igăi acum e total diferit de strategia adoptată la Roland Garros, tot contra ei. Unul dintre lucrurile impresionante la Simo e că studiază din greu jocul de tenis. S-a gândit foarte mult la meciul de la Roland Garros, s-a gândit la ce poate îmbunătăți, iar acum a pus în practică tot ce am discutat. Strategia pentru meciul cu Serena va fi alta. Antrenoratul a devenit o parte importantă din tenis. Staff-ul e foarte important, pentru că analizează toate detaliile și ajută jucătorii să înțeleagă totul mai bine. Iar jucătorii cer tot mai mult de la noi, pentru că fiecare amănunt îi ajută să aibă o viață mai ușoară, așa că mă voi concentra foarte mult și eu în zilele următoare pe analiza Serenei. I-am trimis și un clip Simonei. O să continui să caut metode prin care Serena poate fi învinsă.

Ai observat ceva diferit la Serena în ultima vreme?

Se mișcă excelent și ea. Are o dinamică impecabilă, n-am văzut-o niciodată să se apere atât de bine. Dacă poți rezista în puncte și poți returna multe mingi, atunci ai puterea să le și câștigi. Până la urmă, fiecare punct contează, pentru că diferența dintre a pierde un meci și a-l câștiga e făcută doar de câteva mingi de multe ori. Tocmai de aceea, dacă reușești să întorci în favoarea ta 6-7 sau 10 mingi care par pierdute, poți face o diferență uriașă pentru soarta unui meci. Chiar și în ultimul game din această seară, Serena a reușit să se țină tare pe picioare și să câștige două mingi care păreau pierdute. Așa a ajuns să aibă 30-0 în loc să fie condusă cu 0-30. Astfel de lucruri fac diferența și asta am văzut și în meciul ei de azi, care a fost excepțional.

Nu acum mult timp, am întrebat-o pe Simo… dacă crede că a reușit vreodată un meci perfect. Și mi-a răspuns că da, că acel meci perfect a fost finala din 2019 de la Wimbledon cu Serena. Poate reuși și acum același lucru, sau sunt condițiile mult prea diferite?

Tu nu ai voie să o numești Simo, asta e doar pentru prietenii apropiați. Pentru tine, ea e Simona (Daren Cahill – n.r. râde). (răspunde Artemon Apostu Efremov) Sigur că ia în calcul și ce a fost atunci, e o experiență pe care nu o poți uita, dar au trecut doi ani, e o suprafață diferită, s unt condiții diferite. Niciuna dintre ele nu au trăit într-o bulă în ultimii doi ani, așa că nu poate fi reprodus meciul de acum doi ani. Fiecare jucătoare, la acest nivel, are calitățile sale și le folosește cum poate, dar cred că va fi un meci cu totul diferit. Simona a jucat acum cinci luni cu Iga Swiatek și a fost un meci cu totul diferit. Sigur că va încerca să repete ce a fost bine în 2019, dar va fi un meci distinct, sunt alte condiții, vor fi alte provocări.

Lumea o vede acum pe Serena ca pe această mămică jucătoare de tenis, care încearcă să bată recordurile. Dar oamenii par să uite că ea a fost jucătoare profesionistă pe când avea doar 14 ani. Am tot văzut în ultimii ani multe exemple de jucătoare tinere care au unele performanțe extraordinare, dar au dispărut rapid din prim-plan. Care crezi că e secretul longevității Serenei?

Cred că dacă analizezi toți marii campioni din acest sport, o să descoperi că au avut oameni grozavi în jurul lor, ceea ce le-a dat echilibru și i-a ținut pe linia de plutire. Serena are multe calități, dar un lucru e constant și în cazul ei, și în cazul altor campioni precum Nadal, Djokovic, Federer sau Venus: au oameni excelenți în jurul lor, oameni care au fost acolo tot timpul. Asta creează stabilitate și astfel reușesc jucătorii să obțină tot ce e mai bun în carieră. Cei care tot schimbă antrenorii și oamenii de lângă ei nu reușesc să scoată tot ce e mai bun din carierele lor, pentru că vor mereu să găsească soluția magică, nu au încredere în antrenori. Am acum cinci ani de când sunt lângă Simona. Și cu Andre Agassi am lucrat cinci ani. Poți analiza toți campionii din tenis și o să vezi că toți s-au bucurat de ajutorul unor oameni pe termen lung, ceea ce a făcut o mare diferență. Cred că durează mult să câștigi încrederea unui jucător, ca antrenor. Cred că jucătorii care n-au încredere totală din prima în soluțiile propuse de antrenori sunt jucători inteligenți. Trebuie să pui întrebările potrivite, să știi ce să supui îndoielii. Trebuie să adaptezi informația primită la cum ești tu, la jocul tău. Încrederea se câștigă și asta e rețeta succesului.

În ce măsură vă veți folosi de ce a fost în finala de la 2019 pentru a pregăti meciul de acum, cu Serena Williams?

Aș minți dacă aș spune că nu vom discuta despre asta în următoarele 48 de ore. Sigur că vom urmări imagini de atunci, vom analiza tactica de atunci. Trebuie ca Simona să își amintească ce a făcut atunci, cum a tratat meciul. Asta o poate pune într-o postură excelentă din punct de vedere psihic. Sigur că nu ne vom putea baza doar pe asta, dar va conta.

Ce s-a schimbat la Simona Halep și de ce a devenit mai irascibilă: „Simte presiunea noii generații”

Darren Cahill și Artemon Apostu Efremov, colaboratorul său, au fost chestionați de jurnaliști și cu privire la modul în care colaborează pentru a obține cele mai bune rezultate alături de Simona Halep. De asemenea, ei au descris și modificările pe care sportiva noastră le-a făcut la nivelul atitudinii sale, în ultima perioadă.

Cum este Simona, cum o simțiți înaintea sferturilor?

Simona se mișcă mai bine ca niciodată. Se apără cel mai bine de când lucrez eu cu ea. Este foarte încrezătoare înaintea meciului cu Serena Williams. Este o provocare, mai ales după ce a avut șansa de a juca împotriva ei în finala de la Wimbledon din 2019. A fost o experiență extraordinară pentru Simona. Așa că vine cu încredere, dar totul depinde de forma din ziua jocului. Trebuie să joace cu încrederea pe care a demonstrat-o în seturile doi și trei din partida cu Iga Swiatek. Trebuie să joace agresiv, să aibă abilitatea de a o presa pe Serena. Dar e nevoie și de noroc și de un simț excelent de anticipație pentru a face față celui mai bun serviciu care a existat vreodată în lumea tenisului feminin. Trebuie să returneze cu succes cât mai multe meciuri.

Pare că a devenit mai irascibilă. De ce se întâmplă asta?

Nu mai e tânără, are așteptări. Vede noua generație venind din urmă și vrea să dea tot ce are mai bun. Este acel sânge românesc care îi curge prin vene, care o face uneori nervoasă, dar aşa se mobilizează. A făcut o mare performanţă să revină, mai ales după rezultatul de la Roland Garros. Şi fără public, a fost nevoie să îşi găsească singură spiritul competitiv. Mai ales că şi Iga şi-a ridicat nivelul în final. Sunt foarte mândru de ea.

(întrebare pentru Artemon Apostu Efremov) Cum colaborezi cu Darren? Abordați aspecte diferite ale jocului sau cum se desfășoară, mai exact, lucrurile între voi?

Cred că cel mai bun lucru e că avem o comunicare excelentă. Nu e nimic din ce facem care să nu fie împărtășit cu celălalt. Pe parcursul ultimului an, am fost oarecum blocați cu antrenamentele la București eu și Simona, însă Darren urmărea mereu de la distanță antrenamentele și întotdeauna a știut ce am lucrat eu. Cred că am învățat multe de la Darren și e bine că avem cam aceeași viziune asupra jocului. Pentru Simona e bine că are doi antrenori. Câteodată sunt lucruri pe care le observ eu, alteori observă Darren anumite aspecte. Încercăm să comunicăm între noi cât mai bine și, când ajungem la cea mai bună concluziei, îi trimitem Simonei mesajul.

(n.r. a intervenit și Darren Cahill) E o întrebare excelentă, pentru că Simona da, are doi antrenori. Faptul că suntem două voci e important, mai ales că eu cred că după 3-4 ani, antrenorul devine mai mult manager. Arti a făcut 90 de sută din muncă în România. Când era nevoie, vorbeam şi eu cu ea la telefon. Noi facem analiza adversarului împreună. Simona nu foloseşte de obicei chiar toate informaţiile, dar are nevoie de lucrurile de bază. Tot ce facem e muncă de echipă. Asta e foarte important. Din punctul meu de vedere, antrenorul e important și subestimat în tenis. Putem face o mare diferență în ceea ce se întâmplă pe parcursul meciurilor de tenis. Cred că antrenoratului trebuie să i se acorde mai multă importanță în tenis.

Cum vedeți ce se întâmplă pe cealaltă parte a tabloului?

(n.r. răspunde Artemon Apostu Efremov) Situația e foarte imprevizibilă. Chiar și astăzi, de exemplu, am avut meciuri care ar fi putut fi cu ușurință o finală, tocmai de aceea îi transmit și Simonei mereu că orice meci e ca o finală. Poți ieși în turul doi sau în semifinale. Nivelul fetelor a crescut foarte mult. Există și favorite, dar depinde foarte mult de forma de moment. De fiecare dată apar și povești grozave, dar favorita rămâne Ash Barty. Orice se poate întâmpla, totuși, deci Simona tratează cu mare seriozitate fiecare adversar.

(n.r. răspunde Cahill) Este incredibil unde a ajuns WTA. Simona a jucat azi contra campioanei de la Paris, urmează Serena Williams, Naomi Osaka şi posibil Barty în finală. E grozav, nu? E incredibil că putem discuta despre astfel de meciuri, despre atâtea personalități diferite și culturi diferite. Ceea ce avem azi în WTA e un mix fabulos, un produs excelent. Doar lucruri bune pot rezulta din asta. Să îi transmiteți Simonei că am vorbit frumos despre ea, da?