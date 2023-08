Datorii uriașe pentru un club din SuperLiga: “Trebuie să fii nebun!”

. Despre performanța Petrolului făcută în Giulești, dar și despre datoriile clubului a vorbit Valeriu Răchită la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Petrolul, datorii către Marian Copilu

Petrolul Ploiești este una dintre echipele de tradiție din fotbalul românesc. Gruparea galben-albastră are 8 puncte câștigate în primele 5 etape și se bucură de o formă foarte bună, după două victorii consecutive. La emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită a vorbit în exclusivitate despre datoria pe care Petrolul o are față de Marian Copilu.

“Când s-a făcut trecerea de la vechii membri fondatori la Marian Copilu s-a făcut un contract de preluare a managementului echipei. Marian Copilu s-a angajat că va aduce bani la club, sumă de bani care va fi returnată de club pe 28 februarie 2024.

El a împrumutat clubul în acel moment. Clubul trebuie să îi dea banii lui înapoi, pe persoană fizică. AS Petrolul 52 este un ONG, nu e societate comercială. Sunt sigur că la ce am vorbit cu Marian, lucrurile vor merge bine în continuare. Nu se întâmplă nimic dacă Petrolul nu îi dă banii înapoi.”, a declarat Răchită.

Suma pe care trebuie să o primească președintele Petrolului

Fostul fundaș de la Petrolul a menționat și suma pe care ploieștenii trebuie să o restituie către președintele clubului. Răchită a povestit că echipa nu ar fi fost în SuperLiga anul acesta și că ar fi avut datorii de pe ste 1.5 milioane de euro, iar Marian Copilu a salvat clubul la venirea sa în conducere.

“Suma pe care trebuie să o primească înapoi este de 1.8 milioane de euro. Copilu a salvat clubul vara trecută. Cei care au fost la butoane nu au adus niciun ban din banii lor și ajunseseră la datorii de peste 1.5 milioane de euro. Dacă nu venea Marian Copilu, Petrolul nu avea licență de Liga 1 anul acesta.”, a specificat analistul, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Răchită, despre Marian Copilu: “Va face un club așa cum ni-l dorim noi”

Vivi Răchită este convins că Marian Copilu va face din Petrolul Ploiești un club de succes în România. Analistul susține că noul acționar de la petroliști este capabil să îndeplinească această dorință a suporterilor. Motivul fiind acela că are calități foarte bune și a adus jucătorii potriviți.

“Marian Copilu are strategie, are calități de management și are ochi pentru jucători. A adus jucătorii necesari pentru ca echipa să se exprime ca în meciul de aseară (n.r. cu Rapid). În primele etape am avut doar ghinioane și am pierdut 4 puncte, dar echipa arată bine. Sunt convins că Marian va aduce oameni potenți lângă el și că va face un club așa cum ni-l dorim noi.”, a mai adăugat Răchită.

. Formația antrenată de Florin Pîrvu se va duela cu echipa lui Nicolae Dică, FCU Craiova 1948. Două victorii, două egaluri și o înfrângere. Acesta este recordul pe care echipa lui Marian Copilu o are după cele 5 meciuri din SuperLiga.