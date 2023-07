David Beckham, interviu eveniment. Detalii surprinzătoare despre transferul lui Messi

Nimic nu anunța transferul lui Lionel Messi la Inter Miami după despărțirea de PSG. Favorite pentru a-l aduce pe septuplul Balon de Aur , unde argentinianul a scris istorie, și . David Beckham, unul dintre acționarii lui Inter Miami, a făcut lumină și a dezvăluit că venirea campionului mondial în Major League Soccer a însemnat un întreg proces.

David Beckham, interviu eveniment despre venirea lui Messi la Miami: „Totul a venit dintr-o conversație la un pahar de vin”

Lionel Messi a semnat un contract valabil până în iarna anului 2025. de aproximativ 50-60 de milioane de dolari în America de Nord. Într-un interviu acordat pentru publicația britanică The Athletic, David Beckham a dat toate detaliile din jurul transferului lui Lionel Messi la Inter Miami.

Fostul fotbalist englez, acționar la Inter Miami alături de frații Jorge și Jose Mas, a povestit că totul a plecat de la o conversație la un pahar de vin la cină. „Nu m-am gândit niciodată că voi avea același sentiment ca proprietar ca și când eram jucător. Când am primit telefonul, am avut senzația pe care am avut-o când am evoluat pe Old Trafford sau Wembley. Am spus: ‘Tocmai am câștigat toate competițiile pentru a semna cel mai mare jucător din toate timpurile’.

Totul a venit dintr-o conversație la un pahar de vin la cină. Mă întorc către Jorge și îi spun: ‘Într-o zi, avem nevoie de Messi să vină la clubul nostru’. Deci Messi a fost mereu în mintea mea. Presupun că fiecare proprietar al unei francize sportive se gândește: ‘Vrem să aducem cei mai buni jucători la clubul nostru’.

Se întâmplă pentru toată lumea? Desigur că nu. Dar am fost așezați la cină și ne-am spus: ‘OK, dacă am putea să-l aducem pe Leo pentru piața noastră, pentru fanii noștri, pentru această parte a lumii, nu există nimeni mai bun’”, a declarat David Beckham.

David Beckham, întâlnire secretă cu tatăl lui Lionel Messi: „Ne-am furișat”

David Beckham a zburat la Barcelona alături de Jorge Mas pentru o întâlnire secretă cu Jorge Messi, tatăl și impresarul fotbalistului. Fostul jucător de la Manchester United este convins că discursul lui Jorge Mas, unul dintre proprietarii lui Inter Miami, l-a determinat pe Jorge Messi să se gândească de două ori la varianta ca fiul său să joace în Major League Soccer.

„Ne-am urcat într-un avion și am zburat la Barcelona din Londra în secret. Ne-am furișat într-un hotel, l-am întâlnit pe Jorge Messi și am început conversația. S-a spus pur și simplu: ‘Ne-ar plăcea ca fiul tău să joace pentru echipa noastră într-o zi. Știm că nu poate veni încă, dar într-o zi ne-ar plăcea să-l avem pe Leo în Miami’.

Apoi, evident, Jorge (n.r. Mas) a făcut o treabă incredibilă și a povestit despre ceea ce ar putea reprezenta venirea lui Messi pentru sportul din SUA, ce ar putea face pentru MLS și ce ar putea face pentru Inter Miami. Cred că ceea ce l-a ajutat pe Leo este că a văzut călătoria mea și ce a fost posibil”, s-a destăinuit David Beckham.

David Beckham consideră că traseul său ca jucător l-a ajutat pe Lionel Messi în decizia de a alege să se transfere la Inter Miami, în MLS. „Când am făcut mutarea, aveam 32 de ani și venisem de la Real Madrid. Am primit critici pentru că mergeam la o ligă care avea 13, 14 echipe și doar șase stadioane care erau specifice fotbalului. Câțiva oameni de un nivel înalt au dat lovitura, dar eram pregătit pentru provocare. Oamenii spuneau: ‘Să schimbi asta’. Pentru mine, nu a fost niciodată despre asta.

Întotdeauna am iubit America, mi-a plăcut oportunitatea pe care America a oferit-o lumii. Întotdeauna m-am gândit că dacă aș putea trăi vreodată în America și să fac ceva care să schimbe fața fotbalului aici. Să aduc ceea ce știam din Europa în această parte a lumii. Vreau să fac parte din asta.

„Leo Messi a văzut asta și s-a gândit”

„Nu spun că a fost doar datorită mie, pentru că nu a fost. A fost o cantitate incredibilă de oameni care au făcut treabă incredibilă pentru a mă aduce în LA atunci când liga avea probleme. Cred că Leo a văzut asta și s-a gândit: ‘OK, aceasta este o oportunitate’. De asemenea, a văzut că acesta este un proiect pe termen lung. Dacă am pierdut primele două jocuri cu Leo, nu sunt îngrijorat de asta. Vreau să câștig. Messi vrea să câștige. Jose și Jorge (Mas) vor să câștigăm.

Dar, mai important, acesta este un proiect pe termen lung. Așa am văzut mereu. Așa vede Leo. Leo a câștigat acum tot ce poți ca jucător. Cupa Mondială trebuie să fi fost cireașa de pe tort. El a văzut asta ca pe un proiect, o moștenire și nu cred că mulți jucători văd asta. Ei văd oportunitatea de a juca în locuri diferite, dar Leo a văzut că nu poate să schimbe doar fața fotbalului în această țară, ci ar putea inspira următoarea generație și nu există o modalitate mai bună de a face asta decât mergând pe terenul nostru din Miami și auzind toți copiii care vorbesc despre el, care privesc și învață.

De asemenea, vrea să facă acest joc mai mare și mai bun în această țară. Ar putea face asta, va face asta și deja a făcut asta. Nu este vorba doar de întreaga Miami care vorbește despre Leo, este despre întreaga Americă, întreaga lume”, a mai spus David Beckham.

David Beckham, fără cuvinte după ce a aflat anunțul lui Messi: „Mi se face pielea de găină”

David Beckham a dezvăluit sentimentele care l-au încercat în momentul în care Lionel Messi a anunțat că vrea să vină la Inter Miami. Patronul formației din MLS se afla în Japonia și a fost trezit la ora 5 dimineața. Primul lucru pe care l-a făcut David Beckham a fost să-l sune pe Jorge Mas.

„Am fost în Japonia cu familia și m-am trezit la 5 dimineața pentru că telefonul meu continua să vibreze. Soția mea a spus: ‘Serios?! Închideți telefonul!’. Mă uit pe telefon și îmi spun: ‘Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva!’. Îmi pun ochelarii și îmi zic: ‘Vine Leo! Este gata! A anunțat-o!’. Soția mea a spus: ‘Ce vrei să spui că a anunțat-o?’. Am spus: ‘A intrat la televizor și a spus că vine la Inter Miami!’.

Mi se face pielea de găină când vorbesc despre asta. L-am sunat pe Jorge (Mas) imediat și m-am emoționat pentru că știu prin ce am trecut în ultimii ani. Încercarea de a construi acest club, obstacolele, provocările, încercarea de a construi un stadion. Ne-a schimbat tot clubul. Odată ce Victoria (n.r. soția sa) s-a trezit corect, m-a îmbrățișat și atunci am devenit din nou emoționat.

Am venit în fiecare dimineață la antrenament, la 7:30 doar pentru a-l vedea, pentru a știi doar că este real. (n.r. cele mai bune momente din viața ta?) Fără îndoială”, a spus David Beckham.

David Beckham, despre Manchester United: „Vreau doar să se rezolve”

David Beckham a vorbit și despre Manchester United, fosta echipă a fotbalistului pentru care a adunat 394 de apariții, reușind să marcheze 85 de goluri și să ofere 12o de pase decisive. Fostul internațional englez este de părere că formația de pe Old Trafford a avut succes în trecut, deoarece a avut continuitate la nivelul băncii tehnice.

Este vorba de Sir Alex Ferguson, legendarul antrenor al „diavolilor”. Referitor la situația actuală a clubului, David Beckham speră să se ajungă la o decizie în ceea ce privește conducerea clubului.

„I-am spus lui Jorge din prima zi: motivul pentru care Manchester United a avut atât de mult succes este pentru că a existat stabilitate. Am avut un singur manager de-a lungul întregii mele cariere acolo și acea stabilitate trece prin tot clubul. Așa că atunci când aducem un antrenor, cred că acel antrenor ar trebui să fie aici în următorii 10 ani. Acesta este modul în care vom avea succes.

Nu a fost cel mai bun moment pentru Manchester United, pe teren sau în afara terenului. Să-l vezi pe Erik venind este o gură de aer proaspăt. A avut niște decizii grele de luat, dar a făcut-o în cel mai elegant mod și într-un mod în care a pus fanii de partea lui.

„Clubul are nevoie de investiții”

În afara terenului, ca fan și fost jucător, vreau doar să se rezolve. Trebuie să existe o decizie (n.r. referitor la proprietarii clubului). Oricine îți conduce clubul, vrei să fie pasionat, să fie implicat, să ia deciziile corecte, să aducă jucătorii potriviți și să investească în club. Pentru că clubul are nevoie de investiții, fie că este vorba de centrul de antrenament, stadion, teren… trebuie făcute astfel de lucruri mari și trebuie să se întâmple schimbări, mai ales când vezi oameni situația lui Manchester City și ceea ce fac ei.

Nu este vorba doar despre ceea ce câștigă. Puteți vedea că Manchester City construiește pentru viitor, nu doar de la sezon la sezon. Au stabilitate cu Pep (n.r. Guardiola, managerul lor din 2016, al cărui contract durează până în 2025), de care sunt uluit.

Noi (Manchester United) eram vârful copacului, câștigam totul, cei care au avut succes, cei în care jucătorii și-au dorit să vină. Din fericire, încă mai avem acea atracție a lui Manchester United care exista când am fost eu acolo. Ne dorim asta înapoi și cu cât o decizie poate fi luată mai repede, cu atât mai bine”, a încheiat David Beckham.