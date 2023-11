David Beckham, marele absent la ceremonia în care Leo Messi a prezentat Balonul de Aur. Care a fost motivul

Leo Messi a avut parte de un moment special la Fort Lauderdale, unde Inter Miami a organizat un amical contra lui New York City. Întregul eveniment a fost creat pentru ca starul argentinian să pe care l-a câștigat la finalul lunii octombrie la Paris.

David Beckham, marele absent de la ceremonia în care Leo Messi a prezentat Balonul de Aur. A fost cu fiica sa în Anglia

Americanii au luat cu asalt stadionul DRV PNK, dar jurnaliștii au remarcat și o absență surprinzătoare. David Beckham, , nu și-a făcut apariția la lojă. Jurnaliștii de la au aflat în cele din urmă care a fost motivul pentru care Beckham nu a participat la amicalul cu New York City.

David Beckham a preferat o călătorie în Anglia, alături de fiica sa, Harper Seven. Cei doi au fost la o fermă de animale, iar fostul fotbalist al lui Manchester United și Real Madrid a găsit modalitatea perfectă pentru a aduce aminte și de Leo Messi.

Beckham a postat pe Instagram o poză pe care a făcut-o împreună cu fiica sa lângă o capră de la adăpostul de animale. Și a transmis un mesaj amuzant: “Am găsit o mică prietenă aici. Și nu Harper Seven, îmi pare rău, nu o putem păstra. Avem deja GOAT (goat în lima engleză – capră / dar și acronim pentru Greatest Of All Time) la Inter Miami”.

David Beckham, mesaj special pentru Leo Messi, chiar de la ferma de animale: “Avem deja GOAT la Miami”

David și Victoria Beckham au patru copii împreună, iar Harper Seven, singura fată, este cea mai mică dintre ei: Brooklyn (24 de ani), Romeo (21 de ani), Cruz (18 ani), Haper Seven (12 ani).

În timp ce David Beckham petrecea alături de Harper Seven în Anglia, Inter Miami pierdea amicalul în fața celor de la New York City, scor 1-2. Chiar și așa, pentru fanii formației din Florida a fost un eveniment istoric.

“Mulțumesc că sunt aici, pentru acest tribut frumos. Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor din Miami, nu doar celor care sunt aici, ci orașului în general.

Leo Messi le-a promis fanilor americani că sezonul viitor va fi unul mult mai bun pentru Inter Miami

Sunt recunoscător pentru modul în care am fost tratat eu și familia mea în tot acest timp. Mi-au arătat foarte multă afecțiune și m-au făcut să mă simt ca acasă.

Nu am niciun dubiu că vom avea parte de vremuri bune, că ne vom simți bine și astăzi chiar am și mai puține dubii că anul viitor nu va fi unul mult mai bun”, a declarat Leo Messi la eveniment.