Balonul de Aur 2023. Diferență uriașă între Leo Messi și Erling Haaland după numărarea voturilor

Cu 24 de ore înainte de gală, redactorul-șef al France Football, Vincent Garcia, a anunțat că prestigiosul premiu nu a fost ușor de acordat lui Leo Messi, pentru că a existat o luptă ”foarte, foarte strânsă”, pentru supremație între argentinian și atacantul norvegian. În realitate, Leo Messi câștigase cu un avans considerabil.

Diferență uriașă între Leo Messi și Erling Haaland după numărarea voturilor

Așadar, cel mai probabil Garcia doar , în condițiile în care mai toată lumea anunța că Messi e viitorul câștigător al Balonușui de Aur, chiar și cu o săptămână înainte de gala de la Paris. Acum, că această gală a trecut, a fost anunțată și situația voturilor, iar Messi a dominat categoric lista primilor 10 fotbaliști favoriți să câștige trofeul.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Messi a obținut 462 de voturi, fiind urmat de Haaland cu 357 și de Kylian Mbappe cu 270. Restul jucătorilor au prins lista mai mult onorific, pentru că numărul voturilor primite e cu adevărat nesemnificativ. Cel puțin comparat cu numărul impresionat de voturi primit de ”zeul” fotbalului, Lionel Messi.

cu 100 de voturi, urmat de Rodri (57 de voturi), Vinicius Junior (49 de voturi), Julian Alvarez (28 de voturi), Victor Osimhen (24 de voturi), Bernardo Silva (20 de voturi) și Luka Modric (19 voturi). Cum era de așteptat, fanii lui Cristiano Ronaldo au protestat față de această decizie și au anunțat că Leo Messi nu merita să câștige acest trofeu.

ADVERTISEMENT

Între timp, argentinianul nu a ratat ocazia să transmită fanilor din Europa că nu se va mai întoarce niciodată pe Bătrânul Continent ci, cel mai probabil, își va încheia cariera în MLS, Statele Unite ale Americii. ”Bineînţeles că îmi va fi dor să joc în Champions League sau în La Liga pentru tot restul vieţii mele, meciuri cu o savoare specială. Dar, m-am bucurat de ele cât de mult am putut, aşa că nu simt nicio frustrare.

Mulțumită lui Dumnezeu, am avut o carieră extraordinară în Europa și am câștigat tot ce am visat. Mă simt bine. Întotdeauna am spus că nu mă gândesc la viitor, iau lucrurile de la o zi la alta. Nu ştiu cât timp voi mai juca. Vreau să continui până când voi simţi că nu mai pot, că starea mea fizică nu-mi mai permite să joc aşa cum îmi doresc. Acum că am decis să vin în SUA, nu cred că mă voi mai întoarce vreodată să joc în Europa”, a transmis Messi pentru France Football.

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo și-a vândut un Balon de Aur

Departe de SUA, Cristiano Ronaldo, rivalul lui Messi, își vede de viață cu toate că e conștient că nu va mai câștiga niciodată un Balon de Aur și, implicit, nu are cum să-l mai ajungă din urmă pe Messi (5 vs 8 trofee câștigate). Chiar și așa, Ronaldo e considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie, dacă nu cel mai mare, cel puțin de către fanii săi.

Drept dovadă că Balonul de Aur nu e tocmai țelul vieții lui Ronaldo e și faptul că acesta și-a vândut unul dintre aceste trofee, câștigat în 2013, cândva în urmă cu un an. Ronaldo a scos acest trofeu la licitație, iar Idan Ofer, cel mai bogat om din Israel, l-a cumpărat cu 600.000 de euro, iar banii vor fi redirecționați către copiii bolnavi.