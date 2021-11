“Sunt celebru, scoate-mă de aici!” David Ginola, fotbalistul întors din morți, vedetă în noul sezon al celebrei emisiuni din Anglia

David Ginola a avut, fără îndoială, o viață ca-n filme. Și nu doar prin spiritul său de playboy, ci și prin faptul că în cazul său este perfect adevărată sintagma ”s-a întors din morți”.

Încă în atenția publicului, la 54 de ani, și cu o poveste de viață extrem de specială, nu este de mirare că le-a atras .

David Ginola s-a întors din morți acum cinci ani

Deși s-a retras din fotbal, nu s-a despărțit complet de acesta. Este expert pentru mai multe televiziuni și canale media și a candidat inclusiv la șefia FIFA. Iar când are ocazia, apare în meciuri caritabile. Unul dintre acestea putea să-i fie fatal.

ADVERTISEMENT

Dragostea lui Ginola pentru vin roșu, brânză și carne roșie a determinat-o pe partenera lui Maëva să spună că mănâncă „ca un viking”. O dietă care aproape că l-a costat viața pe bon vivant în 2016.

În timpul unui meci în scopuri caritabile, desfășurat la Mandelieu-La Napoule, sudul Franței, Ginola s-a prăbușit în timp ce alerga, căzând cu fața în gazon. Paramedicii au descoperit că și-a îngițit limba și a suferit un stop cardiac.

ADVERTISEMENT

”Inima mi s-a oprit pentru cel puțin opt minute. Nu aveam puls. Eram mort. Apoi a sosit ambulanța aeriană și m-au conectat la un defibrilator”, declara, un an mai tîrziu, pentru The Sun, Ginola după ce s-a întors practic din morți.

A fost transportat de urgență la spital, unde medicii i-au efectuat o operație de bypass cvadruplu de șase ore care i-a salvat viața.

ADVERTISEMENT

O carieră cu multe realizări

Ginola a jucat la nivel de club pentru Toulon (1985–88), RC Paris (1988–90), Brest (1990–92), Paris Saint-Germain (1992–95). Trecându-și în cont, cu ultima, titlul de campion și Cupa Franței. Prestațiile sale la formația pariziană a determinat presa iberică să-l numească El Magnifico. În timp ce regretatul cel mai bun jucător al lumii.

A plecat apoi în Anglia, la Newcastle United, pentru 2,5 milioane de lire sterline. Și a făcut parte din gașca ”Entertainers” ai lui Kevin Keegan, care au terminat pe locul al doilea în Premier League în sezonul 1995-96, cel mai bun rezultat din ultimele decenii.

ADVERTISEMENT

A evoluat ulterior pentru Tottenham Hotspur (1997 –2000), acolo unde, în 1999, a câștigat atât premiul Jucătorul Anului PFA, cât și pe cel de Fotbalistului Anului FWA. Au urmat Aston Villa (2000–2002) și Everton (2002). S-a retras din activitate la 35 de ani.

În lumea showbiz

Cu un look de star hollywoodian, a fost o țintă pentru organizatorii de petreceri glam. Afișându-se, spre exemplu, cu Kate Moss la Festivalul de Film de la Cannes. Dar a avut și o carieră cinematografică după ce a absolvit cursurile RADA.

ADVERTISEMENT

A apărut ca model pentru colecția primăvară/vară 1996 a lui Nino Cerutti și a fost ambasador L’Oreal. Ba mai mult, în 1997 a stabilit o premieră, fiind primul bărbat care a primit acest rol de la celebra Casă franceză. Și a înlocuit-o pe starul Friends, Jennifer Aniston, ca imagine a mărcii în campania “L’Oreal, pentru că meriți”.

A mai făcut reclame pentru Braun, cafeaua Carte Noire, stick-urile de memorie Kingston Technologies, casa de pariuri Ladbrokes, Renault, EA Sports (coperta FIFA 1997).

Un adevărat playboy

În viața personală Ginola a fost, de asemenea, un playboy. S-a despărțit după un sfert de veac de soția sa Caroline. Și a început o relație cu modelul Maëva, care este cu 22 de ani mai tânără.

În 2018 a devenit din nou tată, iar David este extrem de atent cu fiica sa. Așa cum, de altfel, a făcut-o și în cazul lui Andrea și Carla, care a ajuns acum model în Franța, cei doi copii din relația cu Caroline.

”I’m a Celebrity…Get Me Out Of Here!” un show de tip Survivor

”I’m a Celebrity…Get Me Out Of Here!” (“Sunt celebru, scoate-mă de aici”) este un reality show de televiziune britanic de tip ”supraviețuitorul”. Este creat de London Weekend Television (LWT), produs de ITV Studios și difuzat pe ITV . Formatul propune un grup de celebrități care trăiesc împreună în condiții extreme, iar fiecare dintre ei își asumă provocări pentru a-și asigura hrana și beneficii pentru grup și pentru a evita să fie exclus de telespectatori. Voturile din episodul final desemnează câștigătorul.

”I’m a Celebrity” atrage în medie peste 9 milioane de telespectatori la fiecare serie, succesul său generând o franciză internațională cu același nume. Prima serie a programului a debutat pe 25 august 2002 și a fost filmată în Tully, Queensland , Australia. Din 2003 până în 2019 locația aleasă a fost Murwillumbah, New South Wales, Australia. Iar în 2020 și anul acesta, din pricina restricțiilor de călătorie cauzate de pandemia Covid, programul a fost filmat în Castelul Gwrych din Abergele (Țara Galilor).

Celebritățile participante primesc o sumă de bani de la ITV din fondurile rezultate din taxele pentru votul prin SMS, telefon și servicii interactive. Iar banii sunt donați către organizații caritabile.