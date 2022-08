David Popovici își donează casca și ochelarii de la Mondiale pentru a ajuta o fostă campioană. Femeia luptă cu o boală grea și își crește singură copiii

David Popovici s-a alăturat unei inițiative a fundației Hope and Homes For Children România, care și-a propus să o ajute pe Florentina Filipovici, o fostă canotoare, care se luptă cu o boală grea, are trei copii pe care îi crește singură și nu are unde să locuiască.

David Popovici: ”Dacă pot ajuta, nu stau niciodată pe gânduri”

Fundația Hope and Homes for Children România a demarat deja construcția unei case cu 3 camere pentru Florentina, în primăvara acestui an, în satul ei natal din județul Suceava, însă este nevoie de fonduri suplimentare pentru finalizarea construcției, mobilarea și utilarea ei, astfel încât să se poată muta cât mai curând împreună cu copiii într-un spațiu sigur. , s-a oferit s-o ajute pe fosta sportivă.

ADVERTISEMENT

“Dacă pot ajuta, eu nu stau niciodată pe gânduri. Iar dacă echipamentul cu care am concurat la Mondiale poate aduce bucurie, siguranță și puțin bine, eu îl donez cu toată inima.

Pentru a fi cât mai mulți cei care ajută un fost sportiv de performanță, aflat într-o situație de viață dificilă, vă invit pe voi, cei care mă susțineți și îmi sunteți aproape, ca această lună să faceți o donație pentru căsuța Florentinei.”, spune David Popovici.

ADVERTISEMENT

Cum poți câștiga casca și ochelarii lui David Popovici

Sportivul și-a donat de la Budapesta, urmând ca acestea să poată fi adjudecate prin tragere la sorți de cei care fac o donație de 25 de lei sau mai mult, pe .

Tragerea la sorți va avea loc până cel târziu la data de 2 septembrie 2022.

Povestea dramatică a Florentinei, fosta campioană care se luptă cu o boală grea

Florentina Filipovici are 28 de ani și a fost vicecampioană mondială la canotaj – juniori. În prezent, ea suferă de cancer mamar în stadiul IV și își crește singură cei trei copii: o fetiță și doi băieți.

ADVERTISEMENT

Florentina a avut parte de un tată violent și un soț agresiv, iar acum luptă să le ofere celor mici o casă și o viață mai bună

Florentina și-a purtat mult timp singură de grijă, convinsă că a cere ajutor este rușinos. Acum, însă, este copleșită de problemele medicale și simte că nu va reuși de una singură.

ADVERTISEMENT

Banii care se vor strânge în urma donațiilor vor fi dublați, în limita a 40.000 de euro, de o companie privată, care s-a alăturat campaniei inițiate de David Popovici și Hope and Homes For Children România.