David Popovici și-a regăsit motivația înainte de Europenele în bazin scurt de la Otopeni: ”M-am antrenat mai mult”

Ultima mare competiție de natație din 2023 este reprezentată de Campionatului European în bazin scurt pentru seniori. Întrecerea va avea loc în perioada 5-10 decembrie 2023 în incinta Complexului Sportiv de Nataţie Otopeni.

Mesajul lui David Popovici înainte de Europenele în bazin scurt

Mai sunt doar câteva zile până la startul celei de-a 22-a ediție a Europenelor în bazin scurt, iar David Popovici a mărturisit că s-a antrenat intens pentru competiția de la Otopeni și este pregătit să facă rezultate bune.

”Pentru nu ne-am antrenat cu adevărat, ne-am dus să vedem ce se va întâmpla, dar pentru aceste Europene ne-am antrenat mai mult şi am depus mult efort, ceea ce mă face să fiu entuziasmat.

Nu am fost niciodată la o competiţie în bazin scurt cu ambiţii mari, dar aceasta cred că va fi la înălţime. Mă simt bine, Europenele în bazin scurt vor fi interesante, sunt sigur că organizatorii vor fi grozavi, iar noi vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a fi gazde bune şi pentru a face spectacol!

Cel mai important lucru este să facem spectacol, astfel încât să sperăm că mai mulţi copii vor vedea şi vor fi inspiraţi. Îmi amintesc că mergeam la competiţii când aveam 12 ani şi i-am întâlnit pe Danas Rapsys şi Katinka Hosszu, au venit la un Campionat Internaţional al României.

Faptul că le-am văzut acolo m-a ajutat să îmi crească motivaţia. Dacă şi pe mine copiii mă pot vedea aşa, atunci este cel mai bun lucru pe care îl pot face pentru ei”, a declarat Popovici, într-un interviu pentru .

Popovici s-a reîncărcat după dezamăgirea de la Mondiale

Sportivul român a vorbit și despre eșecul înregistrat la Mondialele din vară de la Fukuoka, acolo de unde , și a dezvăluit că rezultatele mai slabe au fost o lecție din care a învățat ceva.

”După cum văd eu lucrurile, aveam două opţiuni: să fiu trist sau supărat că nu am câştigat sau să încerc să învăţ de ce nu am câştigat. Eram atât de motivat încât am vrut să mă întorc direct la antrenamente a doua zi, dar antrenorul meu mi-a interzis să merg la piscină, aşa că mi-am luat o vacanţă.

Am călătorit atât de mult încât nu am avut niciodată timp să apreciez întreaga frumuseţe a ţării mele, cu munţii, peisajul rural şi oamenii, aşa că am rămas în România. Am înotat în lacuri şi râuri, aşa că, deşi am avut o pauză de la piscină, nu a fost o pauză de la apă, iar acum mă simt bine.

A fost un an încărcat, cu suişuri şi coborâşuri, dar sunt foarte motivat. Prefer să fiu un sportiv care poate învăţa ceva din înfrângeri şi să fiu un sportiv mai complet şi, odată cu asta, o fiinţă umană mai completă”, a spus David Popovici.