Dawa, adevărul după accidentarea gravă a lui Hanca: “Sunt agresiv, nu glumesc cu atacanții!”

În meciul din etapa 14 a SuperLigii dintre Petrolul Ploiești – FCSB, scor 2-2, fundașul oaspeților a luat doar cartonaș galben după accidentarea gravă a lui Hanca. .

Dawa, adevărul după accidentarea gravă a lui Hanca

Joyskim Dawa a acordat, pentru un interviu în care a oferit și prima reacție după accidentarea gravă a lui Hanca. Fundașul de la FCSB susține că intrarea dură la jucătorul petroliștilor nu a fost intenționată. Camerunezul a explicat că îi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat și că acesta este stilul său de joc.

“Imediat după meci m-am dus la el și mi-am cerut scuze. I-am trimis și un mesaj pe Instagram să-i spun că îmi pare rău. Obișnuiam să mergem împreună la aceeași sală de forță… I-am spus că nu am încercat să-l lovesc, chiar îmi pare rău, dar astfel de faze se întâmplă la fotbal.

În primul rând, nu am vrut să-i fac rău. Am vrut să joc mingea, știu că am intrat mai tare. Sunt un jucător agresiv, nu sunt aici să glumesc cu atacanții, sunt aici să-i opresc. Dar nu am vrut să-l rănesc, am vrut să joc mingea. Situația e foarte neplăcută, pentru că el s-a operat. Însă cred că va reveni mai puternic pe gazon.

Nu a fost cu intenție. Niciodată! E pentru prima dată în cariera mea când accidentez un jucător, deci nu poate fi vorba despre așa ceva. Sunt bine, totul e bine. Da, trebuie să ne antrenăm mai mult, să fim puternici când vor reveni partidele”, a spus Dawa.

Reacția lui Dawa după ce a fost rezervă la meciul cu FC U Craiova

Dawa a mai discutat și despre momentul controversat din meciul cu FC U Craiova. Atunci, fundașul celor de la FCSB a fost rezervă, însă acest lucru nu l-a deranjat. Camerunezul a mai discutat și despre forma sportivă pe care o are și consideră că .

“Nu a fost nimic special să fiu rezervă cu FC U Craiova, mi-am spus că poate alt jucător merită o șansă să joace, să-și demonstreze calitățile. Cel mai important aspect e rezultatul echipei, nu ce fac eu în plan personal.

Sunt mai puternic, mai concentrat, mai încrezător. Sezonul trecut a fost primul meu an la FCSB și nu a fost atât de ușor. Când vii la o echipă nouă, trebuie să-ți cunoști colegii, trece un pic de timp, nu poți să fii un fotbalist nou și să joci excelent din prima. E greșit să te aștepți la asta. Cred că și noi ca echipă suntem mai buni decât sezonul trecut”, a mai spus fundașul celor de la FCSB.