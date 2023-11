Primele declarații ale soției lui Sergiu Hanca, după operația fotbalistului! L-a făcut praf pe Dawa

Sergiu Hanca, fotbalistul ploieștenilor a fost faultat dur de Joyskim Dawa. Accidentarea, mai gravă decât se credea, îl va ține departe de gazon timp de cel puțin patru luni. El a avut o ruptură a ligamentelor de la gleznă, iar operația pe care a suportat-o în Barcelona i-a oferit șansa de a se întoarce pe teren cât mai repede.

Ce zice Andreea despre accidentarea lui Sergiu Hanca

Andreea Hanca a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre situația soțului ei. Jucătorul Petrolului Ploiești a suferit în urma unui fault provocat de Joyskim Dawa în meciul pe care l-a jucat împotriva FCSB, acum două săptămâni.

Operat la Barcelona, Sergiu, susține soția lui, Andreea, se simte deja mai bine. Mai mult, ne-a dezvăluit soția fotbalistului, jucătorul Petrolului este mai optimist ca niciodată și speră să își petreacă Sărbătorile de Iarnă în sânul familiei, în România.

Andreea, despre soțul ei: ”Sergiu este foarte norocos că a ajuns pe mâinile acestui doctor”

Cum se simte Sergiu după intervenție?

– Sergiu este bine, încă sub efectul calmantelor pe care le primește în spital.

Ai ajuns la Barcelona după ce el a fost operat. De ce nu ai fost mai devreme alături de el?

– Nu am venit împreună la Barcelona pentru că luni a făcut investigațiile specifice și aștepta să îi spună doctorul dacă trebuie operat, noi tot speram într-o minune. Însă verdictul doctorului a fost clar, trebuie operație.

Mulțumim lui Dumnezeu că a luat această decizie, pentru că după ce l-a deschis a văzut că înăuntru arăta mult mai rău decât se vedea pe RMN. Vestea bună este că doctorul i-a garantat că o să aibă o gleznă ca nouă care va fi mult mai bună decât a fost vreodată.

De ce s-a operat în Barcelona și nu în altă parte?

– Doctorul este o somitate în lumea medicală, al doilea din Europa pe operațiile de gleznă. Pot spune că Sergiu este foarte norocos că a ajuns pe mâinile lui. Lucrul acesta se datorează exclusiv conducerii clubului Petrolul Ploiești cărora le vom rămâne veșnic recunoscători.

Andreea, despre recuperarea lui Sergiu Hanca: ”Am mare încredere în el”

Ce presupune recuperarea și cât timp va dura?

– Eu am venit astăzi la Barcelona și urmează să stau lângă el pe toată perioada recuperării, vom face tot posibilul să fie cât mai scurtă. Sergiu are un pariu cu el, că de Sărbătorile de Iarnă va fi acasă și am mare încredere în el. Va face zilnic recuperare, dimineață fizioterapie, apoi antrenament specific pentru gleznă.

Seara are încă un antrenament personal care va începe cu mers pe plajă, în nisip, ca apoi să treacă la alergări. Va fi mai antrenat și mai pregătit ca niciodată. În mod normal, în total, în patru luni de la accidentare ar trebui să revină. Eu însă îl cunosc pe soțul meu care este de o ambiție ieșită din comun și sunt sigură că va reuși o recuperare în timp record.

Sergiu Hanca, optimist după operație

L-ai văzut pe Sergiu, cum ți se pare că este psihic?

– Sergiu, contrar situației, psihic este mai bine ca niciodată, sunt uimită de el. Parcă s-au inversat rolurile între noi. Eu două săptămâni am fost dărâmată, am fost foarte furioasă pe situație și pe cel care i-a provocat această accidentare. Nu am putut să accept, însă el mereu îmi ridica moralul, îmi spunea că ne vom ridica din nou, și că de data aceasta va și mai bun. E incredibil!

Ce sentimente te-au încercat când ai aflat că va fi operat?

– Când am aflat cât de gravă este accidentarea am clacat. Nu am putut să accept că cineva îi poate face așa ceva. Dacă era ceva involuntar puteam să accept, însă nu mi-o pot scoate din minte. Și să văd și modul în care a scăpat cel care a făcut-o îmi provoacă o dezamăgire maximă, pentru că, Doamne ferește!, acest Dawa să mai ologească pe careva!

Cum au reacționat copiii când l-au văzut așa pe tati?

– Copiii, la început, au plâns, nu le-a fost ușor, însă văzându-l pe Sergiu bine au început și ei să fie la fel și acum o iau ca pe o joacă. Au rămas acasă cu bunicii și în funcție de cât de cuminți sunt primesc inimioare ca să vină și ei la Barcelona.