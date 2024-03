„De asta am mâncat parizer pe capotă!” Dan Șucu, răspuns cât se poate de sincer pentru contestatari. Ce mesaj a avut pentru galeria Rapidului

Dan , scor 2-1, în etapa a doua din play-off-ul SuperLigii. Acționarul majoritar din Giulești a făcut deplasarea la Craiova cu autocarul alături de suporterii rapidiști și a mâncat parizer cu pâine într-o benzinărie. contestatarilor.

Dan Șucu, răspuns pentru contestatari: „De ce am mâncat parizer? Pentru că îmi place. Majoritatea românilor savurează acest fel de mâncare”

, însă au existat și contestatari. Omul de afaceri a povestit experiența deplasării la Craiova alături de suporterii Rapidului. Deținătorul Mobexpert își dorea de mult să meargă la un meci al Rapidului alături de fani.

„De ce am mâncat parizer pe capotă? Simplu, pentru că îmi place. Cred că 75% dintre români iubesc parizerul. Eu mâncam parizer încă de pe vremea lui Ceaușescu. Atunci 100 de grame costa 1,8 lei.

Este delicios și o să mănânc parizer toată viața. Așa cum cred că majoritatea românilor savurează aceste fel de mâncare atât de simplu, atât de popular și atât de gustos.

„Asta înseamnă normalitate. Mi-a făcut plăcere să mănânc parizer și o să o fac de multe ori de-acum încolo”

Nu consider că m-am coborât cu nimic că am mâncat parizer alături de fani. Din contră, asta înseamnă normalitate. Până la urmă toți suntem oameni, indiferent de unde provenim, indiferent de câți bani am reușit să facem în viață sau ce statut avem.

Mi-a făcut plăcere să mănânc parizer și o să fac asta de multe ori de-acum încolo. Parizerul e unul dintre bucatele mele favorite. Este pur și simplu delicios.

Faptul că am mâncat parizer înseamnă că suntem niște români simpli care ne-am adunat în jurul unei capote sau mese pentru a împărtăși aceeași bucurie, fotbalul, și aceeași iubire, iubirea pentru Rapid”, a declarat Dan Șucu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Dan Șucu, mesaje superbe pentru fanii Rapidului: „Este o galerie absolut fantastică, unică. Țin foarte mult la ei”

În ciuda demersului incredibil al rapidiștilor, echipa lui Cristiano Bergodi a pierdut derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 1-2. A fost a doua înfrângere în tot atâtea meciuri în play-off pentru Rapid. Giuleștenii nu au reușit să țină de rezultat, deși au condus cu 1-0 și au evoluat în superioritate numerică din minutul 51.

Dan Șucu a lăudat galeria Rapidului și le-a transmis mesaje de susținere tuturor suporterilor din Giulești. Acționarul majoritar al Rapidului a văzut meciul din mijlocul galeriei alături de Victor Angelescu, acționarul minoritar și de Nicolae Cristescu, fostul patron din Giulești.

„E bine că noi, toți oamenii, suntem diferiți, că nu avem aceleași opinii și nu gândim, până la urmă, la fel. Eu sunt foarte fericit pentru această experiență, că am mers la Craiova alături de galeria Rapidului. Este o galerie absolut fantastică, unică.

Îmi doream de mult timp să trăiesc această experiență și am reușit să o duc la bun sfârșit. Am plecat ca o familie și în ciuda rezultatului și eșecului devastator ne-am întors ca o familie. Ăsta este cel mai important lucru.

„Mi-a făcut plăcere să merg alături de suporteri. Am făcut-o din suflet”

Eu țin foarte mult la fanii Rapidului. Sunt parte din ce înseamnă istoria Rapid. Mi-a făcut plăcere să merg alături de suporteri. În niciun caz nu o privesc ca ‘milionarul care s-a dus lângă fanii rapidiști’, cum am mai văzut speculații.

Am făcut-o din suflet. Am făcut-o pentru că eu cred mult în galeria Rapidului și pentru că fără acești suporteri noi nu am fi niciodată ceea ce suntem acum, ceea ce am devenit și, mai ales, ceea ce vom fi”, au fost declarațiile lui Dan Șucu, pentru FANATIK.