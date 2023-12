De câți jucători are nevoie Craiova să se bată la titlu? Cârțu avea răspunsul pregătit. A propus și un jucător de la Petrolul!

Problema e că echipa are nevoie urgentă de 3-4 transferuri de valoare în iarnă, în caz contrar fiind puțin probabil ca Universitatea Craiova să aibă șanse reale să se bată la titlu alături de FCSB, CFR și probabil Rapid București.

De câți jucători are nevoie Craiova să se bată la titlu?

”Cam de câți jucători are nevoie U Craiova ca să se bată la titlu?”, a ridicat problema Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. ”Eu cred că va face o campanie de transferuri. Ăsta e cel mai bun exemplu la ce s-a întâmplat, ai avut o partidă decisivă așa. În ceea ce însemna recuperarea handicapului, poziționarea echipei.

O victorie la Sibiu te aducea la foarte puține puncte de primul loc. Faptul că tu pe bancă, când în alți ani ziceai că banca e mai bună ca primul 11, e un semnal că în această perioadă trebuie să aduci 3-4 jucători, dar jucători valoroși, buni, care trebuie să-și pună amprenta pe ceea ce înseamnă evoluția echipei.

Nu îți mai poți permite în ceea ce rămâne în retur, sigur va fi play-off, să îți mai permiți puncte pierdute sau sincope ca asta de la Sibiu. Ușor 3-4 jucători e nevoie, posturile rămân ălea dintotdeauna, optarul, fundașii centrali, acolo ca să poți să miști, fundașul dreapta”, a replicat Sorin Cârțu, fost antrenor și mare jucător al oltenilor.

Printre altele, Cârțu le-a recomandat conducătorilor Craiovei un transfer, un fotbalist de la Petrolul Ploiești care și-ar aduce contribuția la Universitatea Craiova: Seniko Doua. Fundașul dreapta din Coasta de Fildeș este cotat la 350.000 de euro, astfel că oltenii ar trebui să bage adânc mâna în buzunar pentru a-l transfera în această iarnă.

Sorin Cârțu recomandă un jucător de la Petrolul la U Craiova

”Din punctul meu de vedere, dacă aș începe un pressing așa pe Doua de la Petrolul, îmi place mult de el ca fundaș dreapta. Modul în care acționează el e ce cere publicul craiovean. Încă un fundaș central, mijlocașul, optarul care să intre în acțiune.

El trebuie nu știu, în momentele în care Mitriță este marcat sau este într-o situație din asta mai, evoluție mai slabă, el să preia jocul. Să fie el jucătorul care ia meciul pe cont propriu.

Văd că pe atac Koljic își mai revine, dar ce pot spune e că nu au adus nimic când au intrat în teren, sunt în continuare dezamăgit cu transferul lui Ișfan. Dacă ar mai trebui să facă parte din echipa asta?”, a remarcat Sorin Cârțu, în direct la FANATIK SUPERLIGA. În condițiile în care CFR Cluj, FCSB și Rapid București au anunțat că vor face transferuri mari la iarnă, pe bani grei, patronul Mihai Rotaru va fi nevoit să le urmeze exemplul, pentru a nu pierde contactul cu podiumul.

