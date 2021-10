Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a petrecut o noapte la spital. Medicii au decis să-i facă o serie de investigații și au constatat că suferă de epuizare, a scris ziarul The Sunday Times.

Consilierii regali au decis imediat să-i reducă din angajamente înaintea de Summitul COP 26 de la Glasgow. În plus, din cauza internării, Regina Elisabeta a II-a și-a anulat și o călătorie în Irlanda de Nord.

Apropiații Casei Regale au declarat că Suverana în vârstă de 95 de ani are unele obiceiuri la care nu dorește să renunțe.

De ce a ajuns Regina Elisabeta la spital. Obiceiul la care nu dorește să renunțe în ciuda recomandărilor medicilor

Aceasta are o serie de angajamente private, în plus adoră să-și petreacă serile în fața televizorului unde rămâne până noaptea târziu.

Aceasta are o serie de angajamente private, în plus adoră să-și petreacă serile în fața televizorului unde rămâne până noaptea târziu.

În ultima perioadă s-a întâlnit și cu foarte mulți prieteni, pentru că nu îi place să mănânce singură, lucru care spun apropiații ar fi obosit-o.

Regina Elisabeta se uita la televizor cu bona care i-a crescut copiii. Adoră serialul polițist Line of Duty, dar se uită și la tenis.

“Regina o sună uneori și Mabel se duce și se uită la televizor cu ea. Sunt foarte apropiate”, au dezvăluit surse apropiate Familiei Regale.

“Avem vârsta pe care o simțim”

Regina Elisabeta a II-a a refuzat în urmă cu aproape câteva luni un premiu dedicat persoanelor în vârstă. O revistă a vrut să-i acorde distincția The Oldie of the Year, dar Suverana nu a acceptat-o, chiar dacă are 95 de ani.

“Majestatea Sa crede că o persoană are vârsta pe care o simte și, prin urmare, nu crede că îndeplinește criteriile pentru a accepta”, a fost o parte din răspunsul trimis revistei.

De curând, medicii au sfătuit-o pe Regina Marii britanii pentru a rămâne sănătoasă. Aceasta consuma mai multe cocktailuri pe zi.