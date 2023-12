De ce a ajuns s-o invidieze Andreea Bănică pe Anca Serea. Blondina n-a mai putut ține acest secret

Andreea Bănică și Anca Serea s-au văzut la un eveniment, unde au făcut câteva dezvăluiri una despre alta. Fosta membră a trupei Blondy a spus de ce o invidiază de ceva ani, încă de când a cunoscut-o, pe nevasta lui Adi Sînă de la Akcent.

Andreea Bănică a zis de ce o invidiază pe Anca Serea

Cele două vedete, una cântăreață, , au fost premiate în cadrul unei gale festive organizate în București, prilej cu care au rostit câteva vorbe la un interviu luat de Antena Stars.

ADVERTISEMENT

Andreea Bănică a mărturisit că o apreciază, dar o și invidiază nițel pe Anca Serea pentru că are o mamă cu totul deosebită. I-ar fi plăcut și ei să se bucure de cea care i-a dat viață, să o ajute la greu, să aibă pe cine să se bazeze.

Andreea Bănică a primit un premiu pentru antreprenoriat și muzică. Anca Serea, pe de altă parte, a fost cadorisită cu o diplomă pe care a luat-o în numele soțului ei. Ea și Adi Sînă au fost declarați cel mai la modă cuplu din România.

ADVERTISEMENT

a făcut și o glumă, spunând că nu are cum să ia un premiu la comun cu partenerul ei, având în vedere că Lucian Mitrea, soțul, e destul de clasic atunci când vine vorba de îmbrăcăminte și styling.

„Mi-aș fi dorit ca mama mea să trăiască”

„Pot să spun că am invidiat-o de când mă știu și am cunoscut-o. Am invidiat-o că are o mamă atât de implicată… Atât de bună și de blândă. Eu mi-aș fi dorit ca mama mea să trăiască. Ar trebui un premiu pentru bunica perfectă. Zău, așa!”, a mărturisit Andreea Bănică

ADVERTISEMENT

Andreea a mai vorbit și despre pregătirile pentru sărbători și a zis că anul ăsta nu crede că se va mai apuca de sarmale. „Nu mai vreau să fac sarmale anul ăsta. Face soacră-mea anul ăsta. Eu am făcut și anul trecut”, a spus Andreea Bănică, invocând că nu prea mai are timp de gătit.