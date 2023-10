De ce a evitat Dani Coman să vină în Giuleşti o perioadă îndelungată: “Se creau discuţii!”

. Cu toate acestea, Dani Coman a evitat să vină în Giulești mult timp. Fostul portar a explicat și care este motivul pentru care nu a mai participat la anumite meciuri ale echipei pe care o susține încă de mic copil.

De ce a evitat Dani Coman să vină în Giuleşti o perioadă îndelungată

La SUFLET DE RAPIDIST, Dani Coman a explicat care este motivul pentru care a evitat să vină în Giulești pentru o perioadă mai mare de timp. , iar gruparea din Crângași este echipa sa de suflet. Președintele lui Hermannstadt a mărturisit că vine la meciurile celor de la Rapid cu mare plăcere, în postura de suporter al echipei.

“Eu merg pentru că îmi face plăcere și pentru că îmi e dor de atmosfera din Giulești. Mi-e dor să revăd rapidiștii. N-am fost eu să văd Rapidul și să-i spun lui Măldă, el vede mai bine decât mine. Îmi face plăcere să revin în Giulești, să aud publicul, să aud imnul Rapidului, să văd bucuria oamenilor.

Am evitat mult timp. Am evitat și la emisiune, pentru că erau discuțiile acelea cu Nico, că pleacă și vine Dani Coman. Din respectul pe care îl am față de el și de oamenii de acolo, evitam să vin la meciuri. Deși, îmi doream să vin, dar se creau discuții. ‘A venit Dani Coman, gata. Vânează postul’.”, a declarat Dani Coman.

Dani Coman, vânător de posturi la cluburile din SuperLiga?

Dani Coman a mărturisit că a avut o perioadă când mergea foarte des pe la meciuri. Motivul fiind plăcerea și interesul pe care îl are pentru fotbal în general. Pe motivul apariției sale la diferite dueluri din SuperLiga, fostul portar a spus că apăreau tot timpul discuții cum că ar veni pentru a vâna diferite posturi pe la cluburi.

“M-am dus la meci la Voluntari. ‘Vrea să îl dea pe Bălănescu afară, vine Dani Coman’. Păi ce să fac acum? Să nu mă mai duc la meciuri? Îmi place fotbalul ce să fac. Am plecat de la Sibiu și am stat 5 luni acasă și voiam să văd fotbal. M-am dus la liga a doua la Buzău, la meci. Acolo m-am pus în tribună într-un colț, să nu mă vadă nimeni. Ce să fac, să nu mă mai duc la fotbal?

Nu vreau să iau postul nimănui, eu nu am de demonstrat nimic. Nu vreau să iau postul nimănui dacă mă duc la meci. Să se înțeleagă bine. Mă duc pentru că îmi fotbalul. Merg în Giulești, pentru că îmi place Rapidul și pentru că îmi este dor de atmosfera din Giulești, că vreau să văd galeria cântând.”, a adăugat președintele lui Hermannstadt, la SUFLET DE RAPIDIST.

Cum vede Coman Rapidul lui Dan Șucu?

În finalul discuției, Dani Coman a vorbit și despre clubul său preferat și despre șansele pe care acesta le are de a se lupta pentru titlu: “Rapidul îl văd în momentul de față un club puternic, un club care s-a dezvoltat bine, s-a dezvoltat frumos. Au două echipe bune, atât în teren, cât și în afara terenului.

Îl au pe Nico, îl cunoaștem cu toții. Un Rapidist adevărat, un băiat corect, un om căruia îi place fotbalul și are și inteligența necesară, împreună cu domnul Șucu, cu Victor, să ducă clubul la un alt nivel. Este un senzațional organizator. Cred că, cu ceva întăriri, în iarnă, nu aș vrea să dezvolt că nu e treaba mea să vorbesc de Rapid, dar cu niște posturi care pot fi îmbunătățite se pot lupta la câștigarea campionatului.

De ce spun asta? Pentru că la Rapid decide doar antrenorul. Au un antrenor bun, pe Bergodi, are experiență, cunoaște fotbalul românesc foarte bine. Au stabilitate financiară, au un stadion nou, au susținere, indiferent că joacă acasă sau afară, deși trebuie să recunoaștem că este o diferență de prestație acasă și afară. Dar eu cred că cu 2-3 transferuri peste nivelul jucătorilor pe care îi au în momentul de față, Rapidul se poate lupta de anul acesta la câștigarea campionatului.”

