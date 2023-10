De ce a fost amendat Răzvan Fodor de Poliție: „Despre asta-i vorba, bă!”

Răzvan Fodor a dezvăluit că, în ciuda tentațiilor din tinerețe, a stat departe de anumite vicii, vicii care astăzi pun autoritățile în alertă.

Răzvan Fodor, despre rata infracționalității la tineri și consumul de droguri

Soțul Irinei Fodor de la Chefi la cuțite a spus, în , faptul că se poate lăuda cu un cazier curat până în prezent, asta în timp ce în România mulți copii devin infractori încă de pe la 14 ani.

Dezvăluirea despre amenzile primite a fost făcută în contextul dezbaterii despre problema consumului de droguri din România. a vrut să știe care este opinia lui legată de acest fenomen, iar Răzvan Fodor i-a spus că și atunci când era el tânăr a existat acest flagel.

Fodor spune că se bucură că a stat departe de , că nu l-au tentat niciodată. În opinia lui, singura soluție pentru această problemă este aplicarea legii ori înăsprirea ei.

Făcând o comparație cu puștanii care se cred războinici (n. red.: a dat exemple de elevi care merg la școală cu cuțite sau macete), Răzvan Fodor a zis că el e mic copil față de ce a văzut la știri legat de infracționalitatea juvenilă.

De ce a fost amendat artistul

„Unde-i lege nu-i tocmeală, e super simplu! Mâna care fură trebuie tăiată. Știu că sună aiurea… Nu luați și voi cuvânt cu cuvânt ce zic, dar, bă, am trecut prin viața asta și am trăit multe chestii. Bă, n-am un cazier. Bă, o dată mi-a venit o amendă la Cluj că am avut pe DN 135 la oră și mi-a venit o amendă.

Eram într-o zonă cu 100 la oră, 110. Și mi-am mai luat o amendă în Cluj, de parcare, și două în Viena, în viața asta! Despre asta-i vorba, bă! E atât de simplu! Vine din educație? Mamă, ce educație mi-am luat io! Când la 14 ani taică-meu a murit de un cancer frumos și maică-mea a rămas văduvă”, a dezvăluit Răzvan Fodor.

Răzvan Fodor a mai spus că are și el păcatele sale și anume că uneori e mai spurcat la gură, dar de aici până la a face rău cuiva e cale lungă.