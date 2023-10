De ce a fost condamnat Dănuț Lupu la închisoare cu executare. Motivarea Instanței

Dănuț , pentru că a fost prins în două rânduri conducând fără permis. Fostul fotbalist a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că .

De ce a fost Dănuț Lupu condamnat cu executare. Motivarea Instanței

Dănuț Lupu a fost condamnat la închisoare cu executare pentru că era recidivist. Astfel, judecătorii au fost siliți să dicteze în acest caz o pedeapsă cu executare, conform . Prima abatere a avut loc pe 23 octombrie 2017, iar a doua pe 30 iulie 2020.

A doua oară, Dănuț Lupu a fost oprit de un echipaj de la Rutieră în județul Ilfov, la volanul unui autoturism Volvo. Pentru că avea permisul suspendat, Dănuț Lupu a fost trimis în judecată din nou. Astfel, pedeapsa cu suspendare s-a transformat în sancțiune cu executare.

Procesul a început la Judecătoria Cornetu. Fostul fotbalist și-a recunoscut faptele și a mărturisit că se grăbea să ajungă la spital. În fază inițială, judecătorul a considerat că acțiunile întreprinse de Dănuț Lupu nu sunt grave.

„În privinţa urmărilor, instanţa constată că acestea s-au rezumat la pericolul abstract pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice şi nici nu există indicii din care să rezulte că inculpatul ar fi condus agresiv sau periculos”, „se reţine că acesta a avut o atitudine sinceră, de recunoaştere a faptei, colaborând cu organele judiciare”.

Explicațiile instanței după ce Dănuț Lupu a fost trimis la închisoare

Astfel, Dănuț Lupu a fost condamnat la o pedeapsă de 4 luni de închisoare, însă magistratul a constatat că fostul fotbalist este recidivist și a fost nevoit să dicteze o sancțiune cu executare în ambele dosare.

Cele două sancțiuni fuzionează, iar la cea mai grea de 6 luni se adaugă un spor de o treime din condamnarea de 4 luni, rezultând în final 7 luni şi 10 zile, cu executare. Apelul lui Dănuț Lupu de pe 2 octombrie a fost respins.

„Aspectele invocate de inculpat privind faptul că se simţea rău sau că nu ar fi reuşit să cheme un taxi ori să fie condus de o altă persoană la o unitate de spital cu un autovehicul nu se circumscriu vreuneia dintre cauzele justificative ori de neimputabilitate prevăzute de lege.

Solicitarea apelantului de a se dispune pedeapsa amenzii este nefondată, având în vedere modalitatea de comitere a faptei, împrejurările de săvârşire a acesteia, care denotă un pericol social relativ ridicat pentru siguranţa traficului rutier, faptul că inculpatul nu este la primul contact cu legea penală şi a perseverat pe cale infracţională, săvârşind fapta în termenul de supraveghere stabilit anterior, fără a ţine seama de clemenţa soluţiei de amânare a aplicării pedepsei”, se arată în motivarea instanței.

Dănuț Lupu se va preda la finalul săptămânii: „Vin sâmbătă sau duminică”

După ce a primit vestea tulburătoare, Dănuț Lupu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA. Fostul fotbalist a dezvăluit că nu se află în țară, ci urmează să se predea poliției la finalul săptămânii.

„Până la urma urmei, nu am omorât pe nimeni, nu am furat bani, nu m-au prins drogat, nu m-au prins băut. Astea sunt legile în România, nu avem ce face. Eu le respect, dacă ei au considerat că sunt un pericol public nu am ce să fac.

Eu trebuie să mă predau, acum, în 6 ore, Pe undeva, poate, nu știu dacă am făcut bine sau rău. Eu sunt plecat de o săptămână din țară, am să mă întorc sâmbătă sau duminică și am să mă întorc să fac ce îmi cere statul.

Dacă eu sunt plecat și dovedesc că am plecat să-mi fac niște analize. Eu cred că sănătatea omului e mai importantă ca orice. N-am spus că fug, n-am spus că nu accept. Dar voi veni sâmbătă sau duminică, Când voi veni, mă vor aștepta cu flori la aeroport. Glumesc acum”, a spus Dănuț Lupu.