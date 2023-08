De ce a măturat Farul cu Craiova? „Am riscat, dar a fost și chestie de orgoliu”

dar nu atât scorul de 2-0 înregistrat la final pe tabelă, cât maniera de joc a impresionat. Constănțenii au dominat categoric meciul de la cap la coadă, în timp ce oltenii au fost de nerecunoscut.

Ciprian Marica dezvăluie secretele Farului din victoria cu Universitatea Craiova: „Am riscat!”

Indiscutabil, care a reușit cele două goluri ale victorie constănțene, însă per ansamblu toși jucătorii lui Gică Hagi s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Nu a lăsat-o nimeni mai moale, deși joi urmează un meci extrem de dificil în Conference League la Helsinki, care va decide calificarea în grupe.

Care au fost însă secretele constănțenilor în partida de duminică seara? Le-a dezvăluit Ciprian Marica, unul dintre acționarii Farului, într-o intervenție în direct la emisiunea

„Sincer, am arătat ca o campioană en-titre, așa trebuie să arate o campioană. Am riscat, și aici mă refer la faptul că am aliniat cel mai bun 11 al nostru. Știm foarte bine că în patru zile vom avea un meci extrem de important pentru club, pentru istoria clubului nostru, pentru România… Sigur și din punct de vedere financiar.

Poate a fost și o chestie de ambiție, de orgoliu… Faptul că veneam după trei înfrângeri, dar și un orgoliu că nu au vrut să amâne meciul. A existat acel orgoliu, s-a văzut că am avut nerv, am fost prezenți acolo sută la sută. S-a văzut că am fost echipa care și-a dorit victoria și s-a văzut că am fost echipa mai bună.

Din punctul ăsta de vedere cred că a fost o victorie meritată sută la sută. Șă așa cum vă auzeam și pe voi, poate am fi putut să mai marcăm încă două-trei goluri.

Pentru noi era foarte important să câștigăm acest meci, veneam după o serie de eșecuri în campiponat, vrem să ne luptăm acolo sus, să intrăm în play-off și era important acest joc pentru noi.

Reacția Craiovei ne-a ambiționat, nu ne-a enervat. Ne-am demonstrat că putem să jucăm un fotbal de calitate, așa cum am arătat și anul trecut. Pînă acum, rămăsesem oarecum datori în campionat, cu un joc consistent, așa cum este normal să aibă o campiuoană en-titre.

Ne-a bucurat să vedem un joc bun, să nu dăm nicio șansă adversarului. Am riscat, am putut să aliniem și cel mai bun 11 la acest meci și ne-a ieșit”, a declarat Ciprian Marica la FANATIK SUPERLIGA.

