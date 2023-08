Louis Munteanu, impact instant la Farul – U Craiova. “Dublă” de senzație la revenirea în SuperLiga

pentru noul sezon din SuperLiga. Ambii au reușit să facă diferența încă de la primele meciuri. După ce a fost introdus în repriza a doua cu Helsinki, atacantul a marcat la primul meci în campionat.

Louis Munteanu, debut cu dreptul în SuperLiga

pentru Farul, în meciul împotriva Universității Craiova. Ionuț Vînă, fostul jucător al oltenilor i-a pasat decisiv.

Jucătorul în vârstă de 21 de ani a avut șansa să facă „dubla” în minutul 31, după o centrare excelentă a lui Damien Dussault și pare că a adus deja un plus vizibil în jocul lui Farul.

Vârful a debutat și în cupele europene în meciul cu Helsinki, când l-a înlocuit pe Mazilu în minutul 58. Cu toate acestea, Munteanu a recunoscut că nu este pregătit în totalitate: „Încă nu sunt 100%. O să pun la punct cu antrenamentele dar sunt fericit cum am jucat în seara asta”.

Cu siguranță, Farul ar fi arătat însă altfel cu Budescu, Louis Munteanu, Mazilu și Alibec: „Era ceva de vis, dar Denis a plecat. Îi doresc baftă și sper să mai jucăm împreună. Acum cu Budi, cu Riva, avem un atac bun”.

Louis Munteanu recidivează 18 minute mai târziu și marchează un golazo din lovitură liberă

Louis Munteanu a confirmat jocul bun și a reușit din nou să marcheze după doar cinci minute, după o execuție de fotbalist din lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri. A demonstrat încă o dată este un atacant cu execuții rafinate.

Revenirea la Constanța se pare că îi priește de fiecare dată, iar : „Mă bucur că am revenit. Sper să am evoluții cât mai bune și să fac diferența meci de meci. Asta mi-am propus.

Am fost acolo (n.r. la Fiorentina), am făcut pregătirea și așa am decis să merg împrumut. Am venit aici, vreau să am multe meciuri, vreau să fac diferența și să avem evoluții cât mai bune.

Visa la grupele Conference League: „Avem o echipă bună”

Am urmărit fiecare meci, voiam și eu să fiu mai repede aici. Acum mă bucur. A fost greu, au jucat bine (n.r. cei de la Farul în Europa) și sunt fericit că sunt aici acum. Cu siguranță o să fie un meci greu (n.r. cu HJK, în play-off-ul Conference League), vrem să ajungem în grupele Conference, pentru că avem o echipă bună.

Așa cum am mai spus, mi-am pus ca obiectiv să fac diferența meci de meci. Trebuie să câștigăm multe meciuri, pentru că avem echipă cu calitate. Cu siguranță o să mă înțeleg bine cu el (n.r. cu Budescu) și o să facem meciuri bune împreună”.