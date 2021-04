Cătălina Isopescu, model celebru al anilor ’90, a murit. Ea avea doar 49 de ani, iar vestea a căzut ca un trăsnet pentru oamenii care au cunoscut-o.

Din primele informații, se pare că fiica celebrului prezentator TV Emanuel Isopescu suferea de o boală gravă, care i-a dat mari bătăi de cap în ultimul an. Fostul model s-a stins din viată la mai puțin de un an de la moartea tatălui ei.

Emanuel Isopescu a murit în luna septembrie a anului 2020. Vestea morții Cătălinei a fost făcută publică chiar de iubitul acesteia, actorul Oltin Hurezeanu, primul român care a câştigat „Vrei sa fii miliardar” și fost concurent la Exatlon.

De ce a murit Cătălina Isopescu, model celebru al anilor ’90. Avea doar 49 de ani

Imaginile distribuite de fostul model în ultimul an arată că era slăbită. Cu toate acestea, vestea a căzut ca un trăsnet asupra celor care au cunoscut-o.

„Cea mai frumoasă fată din lume / The most beautiful girl in the world 8/03/1972 – 8/04/2021. Dumnezeu s-o odihnească,” a fost mesajul distribuit de iubitul și sora Cătălinei. Ulterior, vestea morții acesteia a fost răspândită de oamenii apropiați.

Un mesaj deosebit a fost transmis de jurnalista Irina Ionescu Homoriceanu pe Facebook: „Cătălina avea o eleganță princiară, călca pe nori, gestul mâinii, postura corpului erau coborâte din cer.

„Avea forță în exprimare, dar tandrețe în gest. Am văzut-o în diferite show-uri de modă. Am avut bucuria să lucrăm împreună, eu eram în echipa de producție a unui show electrizant, puternic, Jar, al Janinei Sârbu, show care a avut loc în Sala Tronului din Palatul Regal, ea era acel model ce făcea din haina pe care o purta o artă”.

„M-a izbit ca un baros vestea morții ei, iar lacrimile curg fără să le pot opri,” a adăugat ea. Sute de oameni au reacționat la postările acestora, ei au transmis condoleante și au cerut detalii cu privire la funeraliile acesteia.

„Poti să-mi dai detalii despre înmormântare, unde e depusă? Am vrea și noi, colegii, să depunem o coroană…”, „șocant, nedrept, absurd. Condoleanțe și putere! Să fie în veci pomenită”, „o frumusețe, ce păcat, ne mor valorile, tinerii noștri frumoși, se duc prea devreme. Odihnă veșnică!” sunt doar câteva dintre reacțiile oamenilor.

