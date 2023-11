De ce a pierdut FCSB avansul de puncte? Gigi Becali a găsit cauza. „Sută la sută”

FCSB a fost echipa din SuperLiga cu cel mai bun început de campionat. “Roș-albaștrii” erau lideri detașați în campionat, însă, după cele 15 etape, există șansa ca CFR Cluj să preia primul loc, în funcție de rezultatul cu Hermannstadt. Astfel, .

De ce a pierdut FCSB avansul de puncte? Gigi Becali a găsit cauza

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Gigi Becali a discutat despre cauza pentru care FCSB a pierdut avansul de puncte din campionat. Finanțatorul “roș-albaștrilor” este convins că arbitrajul le-a adus o pierdere de 4 puncte. Și astfel, ar fi rămas lideri, indiferent de rezultatul ardelenilor după meciul de la Sibiu.

“S-a întâmplat arbitrajul. Arbitrajul ne-a dat henț la Pantea când nu era. N-a dat henț atunci când era. (n.r. Câte puncte ați pierdut pe mâna arbitrajului?) 4 puncte 100%.

Noi jucam un fotbal rapid, din prima. Ne duceam peste adversari. Acum nu știu ce s-a întâmplat. Sunt lucruri pe care nu le înțeleg și nu am cum să le explic”, a declarat Gigi Becali.

“Nu mai jucăm din prima”

Latifundiarul din Pipera este preocupat și de jocul slab pe care îl arată formația antrenată de Elias Charalambous. La FANATIK SUPERLIGA Gigi Becali susține că nu înțelege de ce echipa nu mai joacă din prima, așa cum au făcut-o în startul de campionat.

, care nu reușesc să facă un joc bun pentru echipă și să ofere soluții. Însă, cu toate acestea, Gigi Becali este de părere că echipa își va reveni și va avea parte de evoluții mai bune în continuare.

“L-am văzut aseară pe Coman. El care juca din prima. Aseară o lua și dribla doi sau trei. E posibil că și Coman, când nu are cu cine să joace, o ia de unul singur. Dacă nu are situație de pasă, driblează. Dacă jucătorii nu se mișcă pe teren.

Dacă te miști, primești, iar jucătorul care are balonul, dacă nu are situație în care să paseze, driblează. Când nu are cu cine. Dacă aveam atacant, altfel era. Păi Compagno pierdea mingea, nu putea să o oprească și dădea la adversar din 5 metri, de zici că era pasă. Nu e normal așa ceva.

Nu pot să îmi dau seama, dar o să vedeți, că o să își revină. Eu am spus că dacă Rapidul va juca cum a jucat cu Craiova, o să avem o mare problemă. Au jucat cu foarte multă dăruire și au alergat foarte mult”, a mai spus finanțatorul de la FCSB.

Gigi Becali a explicat decăderea celor de la FCSB