Gigi Becali a pus tunurile pe fundași. „Lui Dawa îi e frică acum că face penalty. Pantea, la fel”

Papeau a deschis scorul în prima repriză după o acțiune individuală de toată frumusețea. Reușita francezului a scos în evidență limitele liniei de fund a celor de la FCSB.

Becali este dezamăgit de fundașii echipei

“Nu pot să zic că au fost nici buni, nici răi. Dawa, faptul că i-a driblat ăla… Dawa dacă a făcut greșeli, acum face invers, de frică, nu mai pune piciorul ca să nu facă 11 metri. Trebuia să pună piciorul să ia mingea, nu să treacă ăla prin 5 inși ca prin brânză.

Ngezana a alunecat acolo. Când iei două goluri așa cum am luat noi, ambii fundași centrali sunt vinovați. Toți fundașii, de fapt. Adică și Pantea, pentru că Pantea… ăla trage mintea cu laba ghetei, păi băi, când a tras-o, i-ai luat-o, ce îl tatonezi”, a declarat Gigi Becali.

Dawa și Ngezana au primit 2 goluri în 45 de minute și i-au dat ocazia Rapidului să intre cu 0-2 la pauză. În repriza secundă, FCSB – Rapid s-a terminat 1-2, iar giuleștenii s-au apropiat de rivali la doar 2 puncte.

“Lui Pantea îi e frică să atace, stă și tatonează, atacă mingea. Că dacă tatonezi ăla dă la poartă cum a dat. Fricos Pantea. Eu cred că emoția în loc să îi cuprindă pe ei, ne-a cuprins pe noi. Eu cred că emoția ne-a cuprins pe noi, se întâmplă.

Normal trebuia să îi prindă pe ei că au jucat la noi. Dar uite că ei au sărit peste emoție, iar pe noi ne-a cuprins emoția. Poate prea mare dorința, a venit și galeria. Sunt momente în care nu mai trebuie să faci asta. Dar ei au văzut că galeria e așa de aproape de echipă.

Dar uite că nu e bine în anumite momente. Adică prea multă dorință și ai emoii. Eu am trăit asta, eu care nu am nicio emoție și dau interviuri. Când am ajuns în Parlamentul European, a fost dorința mea să dau interviu acolo. A fost singura dată în viața mea când am avut emoții la interviu. Îmi palpita inima”, a completat Gigi Becali.

În urma înfrângerii cu Rapid, FCSB a rămas cu 31 de puncte după primele 15 etape din campionat. Formația condusă de Gigi Becali a înregistrat a 2-a înfrângere a acestui sezon. Primul eșec al roș-albaștrilor a fost în luna august, contra celor de la UTA Arad.

