De ce a plecat Basarab Panduru de la Universitatea Craiova: „Eu nu pot să fiu în situaţia asta, mie trebuie să-mi placă jucătorul”

Fostul oficial al oltenilor a spus că s-a simțit excelent în Bănie, mulțumind tuturor pentru felul în care a fost primit la echipă.

De ce a plecat Basarab Panduru de la Universitatea Craiova

despre plecarea sa de la Universitatea Craiova, recunoscând că s-a simțit bine primit la club, dar și că nu are vreun regret că a plecat la echipă:

„Nu am regrete că am plecat, chiar deloc! Așa a fost să fie. Vreau să le mulțumesc celor de la Craiova pentru felul în care m-au primit, m-am înțeles bine cu absolut toată lumea.

Nu m-am certat cu nimeni, nu vreau să mă cert cu nimeni, nu stau să mă cert cu nimeni. Eu am plecat, am considerat că nu am ce să vorbesc până nu apar la televizor, nu era normal să vorbesc despre asta, nu am luat legătura cu nimeni”.

„Nu era normal să dau un comunicat, că nu sunt vreo mare personalitate să dau comunicate și vreau să le mulțumesc aici pentru cum m-au primit.

Cu Reghecampf mă mai văd colaborând, mi-a demonstrat că e antrenor, omul știe ce face, știe cum se vorbește, l-am văzut și în Dubai cum vorbea cu șeicii, l-am văzut și aici cum vorbea cu jucătorii”, a mai spus Basarab Panduru, la TV .

„Mie trebuie să îmi placă jucătorii!”

și a spus că va reveni în lumea fotbalului, doar dacă va mai fi chemat de Laurențiu Reghecampf, alături de care vrea să mai colaboreze, în rest nu e interesat de nicio propunere:

„Cu alți antrenori nu aș mai colabora. Eu sunt alt tip de om, eu nu pot să fiu în situația asta, mie trebuie să-mi placă jucătorul, nu pot să lucrez cu jucătorii de care nu-mi place, ca să am încredere în ei și ei să aibă încredere în mine”.

„Eu am avut o relație excelentă cu jucătorii, m-am atașat de ei. Cu domnul Rotaru nu am vorbit, ne-am întâlnit pe la final puțin, dar nu prea ne-am intersectat”, a mai spus Basarab Panduru.