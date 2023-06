Bodo de la Proconsul, declarații emoționante despre muzică și Dumnezeu: ”Trebuie să fim atenți”

Bodo de la trupa Proconsul recunoaște că la concerte membrii trupei trec prin întâmplări amuzante. Nu de puține ori, lui Bodo i se pocește numele, iar lucrul acesta îl amuză. În interviul în exclusivitate pentru FANATIK, artistul povestește cum a primit acest nickname, dar și care este secretul longevității și al succesului. Mai mult decât atât, ne-a povestit și , departe de agitația Capitalei.

Bodo, 24 de ani alături de Proconsul: “Suntem ca frații”

Faci parte din una dintre cele mai longevive trupe din România. Care este secretul acestei longevități?

– Relația dintre membrii trupei pornește de la egalitatea în drepturi, cum s-ar zice. Noi toți ne considerăm frați, de atâta timp, de 24 de ani suntem împreună. Cu 4 dintre colegi nu mă știu de 24 de ani, ci aproape de 30. Sub numele de Proconsul, de 24 de ani. Și la bune și la rele, gândește-te că 4 zile pe săptămână stăm cu familiile și în rest suntem pe drum și avem concerte. Cât stăm cu familiile, stăm și între noi. Proconsul este tot o familie.

Îmi închipui că mai apar uneori și neînțelegeri. Cum le faceți față?

– În primul rând, dacă suntem cu egalitate în drepturi, se și votează. Dacă 3 spun că bați câmpii, stai jos, nu e nicio problemă și încerci să vezi unde bați câmpii. Ne supunem majorității, într-un mod democratic. E simplu. Totul e să nu ți-o iei în cap. Din afară pot veni vorbe de genul: “Păi da, dar fără tine, nu se poate.” Nu putem nici unul fără celălalt. Echipa e echipă.

“Noi, în Proconsul, nu mai avem ceva de demonstrat”

Se mai face muzică bună în 2023?

– Se face. Noi nu mai avem neapărat de demonstrat ceva, nu trebuie să mai umblăm și să explicăm că știm să cântăm și facem muzică bună. Timpul a demonstrat lucrul acesta și acum ne aflăm într-o postură de a încerca să lăsă în urmă ceva. Încercăm să pregătim tineri din noua generație și să le oferim suport, să le fim mentori, să le oferim și suport material, pentru a-și îndeplini visele.

Asta nu înseamnă să facă muzică superficială, ci să cânte la un instrument, să se adune în trupe, care să performeze. Nu se va termina cu trupele niciodată. Am hotărât să înființăm fundația Proconsul, care va beneficia la începutul anului viitor de o lansare. Chiar la finalul anului acesta va avea loc un concert aniversar Proconsul, de 25 de ani.

Iar fundația se va ocupa de multe lucruri. Vrem să susținem nevoile copiilor și tinerilor fără posibilități materiale, care vor să învețe un instrument, să cânte cu vocea. Mi se pare necesar să oferim suportul acesta. Aici nu se va percepe nicio taxă, fiind vorba despre o fundație.

Bodo de la Proconsul, despre oamenii care îi pocesc numele: “Îmi spun: `Vă salut, domnule Bobo`”

Care este cea mai amuzantă întâmplare din turnee, care îți vine acum în minte?

– Sunt multe, foarte multe. Sunt mulți care îmi pocesc nickname-ul, lumea îmi spune Bodo și sunt mulți care vin și îmi spun: “Vă salut, `domnule Bobo!`” Sau îmi spun: `Sunteți fanul meu de mult timp`. Asta nu s-a întâmplat o singură dată, s-a întâmplat de mai multe ori. Și nu numai mie, ci și altor colegi artiști. Vine câte cineva și spune: `Ești fanul meu numărul 1`.

Apropo de nickname-ul Bodo, care este o prescurtare de la Bogdan, a cui a fost ideea?

– Da, este o prescurtare și nickname-ul acesta a fost pus încă de la începutul perioadei în care am început să cânt. A fost pus de fostul meu coleg de trupă, din anul 1985, Lazăr. El mi-a spus Bodo și așa mi-a rămas de atunci.

“Oamenii se feresc să vină la mine, mă cred fițos”

Au existat momente în cariera ta în care te-a deranjat celebritatea?

– Nu. Mie nu mi s-a întâmplat să mă aflu într-o ipostază în care să mă deranjeze celebritatea. Mai mult decât atât, ceea ce mă deranjează este că unii oameni se feresc cumva să vină la mine, gândindu-se că s-ar putea să fiu mai fițos. Dar eu nu am nicio problemă. Îmi face mare plăcere să socializez cu oamenii. Unii vin la finalul concertului și cer autografe.

Noi avem alte probleme acum, nu mai suntem ca la 20-30 de ani, înțelegem altfel treaba cu celebritatea. Acum nu mă mai consider eu cel mai important, Dumnezeu este cel mai important, apoi este persoana de lângă mine, apoi eu, pe locul trei. Nu mă mai bat cu pumnii în piept că eu am făcut câte ceva, am trecut de perioada aceea.

De multe ori vedetele se plâng că nu pot ieși din casă fără să fie recunoscute și poate au nevoie uneori de un moment de respiro.

– Pe mine nu mă deranjează. Acum e vorba și de firea fiecăruia și de perioadele pe care le traversează în viață. Probabil unii au nevoie de intimitate mai multă și să adune ei cu gândurile lor. Eu fiind un tip mai sociabil și plăcându-mi să împărtășesc cu oamenii din jurul meu bucuriile și vorbe, nu am probleme dacă mă oprește cineva pe stradă.

“Noi, artiștii, le cerem mult oamenilor”

Atunci când se mai și declară , mă simt obligat cumva să îndeplinesc cam orice dorință micuță pe care ar avea-o. O poză, un autograf, chestii de genul acesta. Noi artiștii le cerem multe lucruri oamenilor, așa văd eu lucrurile. Respectiv, să cumpere bilete la spectacolele noastre, să vină după noi la evenimentele pe care le avem, să ne cumpere muzica.

Până la urmă, un fan care vine și face lucrurile astea, își declară dragostea pentru tine. Cere înapoi o simplă poză sau un autograf. Asta mi se pare prea puțin față de ce le cerem noi lor. Așa că suntem cam obligați să fim drăguți cu ei.

Este adevărat că inspirația este mai puternică atunci când artistul trece prin momente de cumpănă?

– Inspirația ți-o dă Dumnezeu. Inspirația este generată de mai multă emoție. Trebuie să reușești să transmiți emoția pe care ai trăit-o în anumite evenimente oamenilor care ascultă piesele. Muzica este emoție. Dacă reușești să-i transmiți emoție ascultătorului prin interpretarea ta și textul tău, atunci piesa e 100% hit.

Inspirația e cam în orice domeniu. Legată de veselie, întâmplări hazlii sau ce făceai când erai mai puștan. Chiar și din cotidian, când vezi ce i s-a întâmplat colegului de lângă tine sau unui prieten. Dacă o poveste îți crează emoție și o transpui pe suport audio, cam asta înseamnă inspirație la mine.

Bodo de la Proconsul a dat agitația Bucureștiului pe aerul curat de la țară

Iar acum de când ai renunțat la Capitală, inspirația vine și de la aerul curat de la țară?

– Asta era o dorință mai veche de-a mea. Am plecat din București în perioada pandemie, pentru o lună jumătate, două luni. După ce au trecut cele două luni, eu am deschis subiectul. Subiect care a fost deschis și de soția mea. Mi-a spus că nu se mai vede în București, în Pipera. Eu nu am putut să fiu decât fericit, pentru că mie îmi plăcea mult căsuța de vacanță pe care o avem și în care locuim de trei ani, în județul Argeș. A fost ca o mare veste bună care a căzut peste mine.

Ți se face dor de București?

– Vin în București în fiecare săptămână. Dar sincer să fiu, când intri în traficul din București, abia aștepți să ieși. De fiecare dată abia aștept să mă întorc acasă, aici la Dobrești.

Ai simțit că te-ai apropiat mai mult de divinitate după acel moment delicat prin care ai trecut, atunci când ai suferit un infarct?

– Nu, mă apropiasem înainte. Aceea a fost doar o confirmare a faptului că pe toți și trebuie să fim atenți la ce ne spune.

Ai schimba ceva din trecutul tău, dacă ai putea? Ai vreun regret?

– Bineînțeles. Mintea de acum nu o aveam la 30 de ani. Dar nu e un regret, așa a fost să se întâmple. Totul s-a întâmplat cu un scop, pentru că așa a fost dat să fie.