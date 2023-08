De ce aveau fiicele lui Corneliu Vadim Tudor bodyguard. Amintiri tulburătoare din copilărie

De ce aveau fiicele lui Corneliu Vadim Tudor bodyguard. Lidia, fiica cea mare a politicianului, a făcut dezvăluiri tulburătoare din copilăria sa.

De ce aveau fiicele lui Corneliu Vadim Tudor bodyguard

, își amintește că mereu a trebuit să aibă gardă de corp. De altfel, ambele fiice ale lui Corneliu Vadim Tudor aveau bodyguard.

Lidia își amintește că tatăl lor le-a explicat de când mergeau la școală că este nevoie. El spunea că are mulți dușmani și că era necesar să știe că toți cei dragi lui erau protejați.

Mai mult, fostul politician ar fi primit amenințări specifice privindu-le pe

„Noi nu știam că poate fi și altfel, sau cum se descurcă, de exemplu, copiii care vin singuri la școală. Noi nu știam. Oricum, aveam școala aproape, treceam strada și ne duceam cu bodyguard după noi. Și era bine, că ne simțeam protejate.

Tata ne explica, ne spunea: Uite, e bine, pentru că eu am mulți oameni care nu mă plac și mi-e frică să nu vi se întâmple ceva rău. Am aflat odată și că a primit amenințări în legătură cu noi. Înțelegeam asta și am acceptat.”, a dezvăluit Lidia Vadim, în emisiunea lui În oglindă de la Kanal D.

Fiicele lui Vadim au avut bodyguard și la liceu

Desigur, lucrurile nu au mai fost așa simple când fetele au crescut și au vrut să aibă mai multă intimitate. Dar bodyguardul le urmărea și la liceu, și când erau cu prietenii, dar și când erau singure.

Cert este că fiicele sale au înțeles mereu că așa era pentru binele lor. Totul s-a schimbat după moartea tatălui lor, în 2015.

„În adolescență a fost mai greu, că atunci da, poate îți doreai și tu să mai ieși cu prietenii și să fii singură. Sau poate că-ți doreai, pur și simplu, să fii singură, nu să ieși cu cineva.

Și atunci da, am resimțit puțin, dar am înțeles că ce a făcut, a făcut pentru binele nostru. Dar, când a murit tata, de exemplu, eu aveam 25 de ani, mi-am dat seama că eu nu știu să mă descurc singură”, a mai spus aceasta.