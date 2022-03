De ce boală suferă Armin Nicoară. Care a fost diagnosticul medicului după ce artistul a căzut la pat

Armin Nicoară a vorbit despre clipele grele prin care trece, după ce a acumulat foarte multă oboseală și a căzut la pat. Artistul suferă de bronșită la plămâni.

De ce boală suferă Armin Nicoară. Ce a pățit artistul

Cântărețul a povestit că a făcut deja cinci zile perfuzii și mai este nevoie să le continue încă o săptămănă, după ce medicul i-a pus diagnosticul de bronșită la plămâni.

ADVERTISEMENT

Acesta s-a confruntat cu o febră foarte mare, de aproape 40 de grade și corpul lui ajunsese într-un moment în care nu mai reacționa nici la pastile.

„Eu continui să fac perfuziile, pentru că am făcut cinci zile și trebuie să fac șapte zile. Încă sunt cu o bronșită la plămâni, din câte mi s-a spus la control. Am avut febră, mi-a trecut acum.

ADVERTISEMENT

Febra am avut-o foarte mare, în jur de 39 spre 40, foarte mare. Nu-mi reveneam nicicum, luam pastile și nu-mi reveneam. Covid nu a fost, au fost evenimente foarte multe în zilele acelea și chiar după ce am terminat ultimul eveniment în Irlanda, am picat la pat”, a povestit Armin Nicoară pentru .

Armin Nicoară: „Am picat la pat. Am fost rău, am vomitat”

a ajuns să cadă la pat din cauza unui cumul de factori. Acesta a avut și o gripă, care s-a acumulat cu oboseala și ambele au avut acest rezultat.

ADVERTISEMENT

Atunci când a început să se simtă rău se afla în Irlanda, iar după evenimentul la care a participat acolo, a căzut la pat. Abia atunci a început greul pentru el, deoarece avea și stări de vomă și febră.

Armin Nicoară povestește chiar că abia se mai putea ține pe picioare și a ajuns cu mare greutate înapoi în țară. Acum, se simte mai bine, dar tot trebuie să ia antibiotic.

ADVERTISEMENT

„Mi s-a spus că poate să fie și din cauza oboselii și s-au acumulat toate, și gripa, răceala, oboseala, toate la un loc. Când am terminat evenimentul din Irlanda, am picat la pat. Am fost rău, am vomitat, am făcut și febra, de abia am ajuns în țară.

ADVERTISEMENT

Nu puteam să mai stau în picioare, cu febra, cu toate astea…eu continui cu perfuziile, mai am două zile, cu antibiotic”, a declarat Armin Nicoară.