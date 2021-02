De ce boli grave sau incurabile suferă vedetele. Diagnosticul pus de medic le-a dat viața peste cap

Problemele de sănătate nu par să țină cont de rangul sau notorietatea nimănui. Există și câteva celebrități de la noi care se confruntă cu afecțiuni nebănuite de către public. În această categorie se regăsesc atât Bianca Drăgușanu, dar și actorul Dragoș Bucur. Vă prezentăm de ce boli suferă vedetele noastre, dar și cum fac față provocărilor medicale.

Protagonistul din serialul “Profu'” de la PRO TV a făcut o serie de mărturisiri despre acest aspect și în câteva declarații acordate recent. Actorul a vorbit foarte deschis și despre despre faptul că nu dorește să se vaccineze împotriva virusului SARS-COV-2. Cunoscutul bărbat suferă de o boală despre care a făcut mai puține remarci, fiind vorba despre diabet.

La rândul ei, și Bianca Drăgușanu se confruntă cu această boală, despre care a preferat să spună mai puține, dar despre care nu s-a ferit să vorbească atunci când au existat curiozități din partea publicului.

Boli de care suferă vedetele: Adda, boală rară de piele

Cântăreața Adda a povestit la mijlocul acestei luni, într-o postare formulată pe Instagram, că suferă de o boală care o afectează, la nivelul pielii. Artista a aflat de la un specialist în domeniu că are “dermografism”. Este o afecțiune pe care nu pare să o poată controla și care în anumite momente îi este agravată.

Din acest motiv, solista poate purta în anumite momente doar haine alese special, care să nu îi agraveze și mai mult situația. În poza postată de aceasta pe rețelele sociale se poate vedea că acestă boală îi lasă anumite răni pe piele, ea având zona spatelui afectată. Fosta concurentă de la Asia Express a aflat de câteva luni că suferă de o asemenea problemă, spre șocul fanilor ei.

“4 luni și ceva cu Dermografism. 4, din următoarele câteva, din următorii ani sau toata viața. Este o boală imprevizibilă. Cu zile bune și zile mai puțin bune. Greu de tratat. Cele mai multe persoane care mi-au scris îl au de ani intregi, iar o mare parte dintre ele, mai ales femeile, sunt rușinate. Se ascund de ochii critici ai oamenilor, după haine. Nu îți afectează viața fizic. O afectează psihic pentru că lumea vorbește, batjocorește și mai e categoria “care stie leacul suprem”. Și eu m-am ascuns, dar nu mai am de gând. Nu e ceva ce trece cu o pastilă minune! Trebuie să ai mereu grijă să porți haine moi și largi, să nu te lovești, să nu te zgârii. Pentru că, dacă te atingi un pic, efectiv îți apar desene pe piele.”, a fost o parte din anunțul formulat de Adda, pe Instagram.

Dragoș Bucur suferă de diabet

Actorul Dragoș Bucur a anunțat într-o postare pe Facebook, formulată la început de februarie, că nu se va vaccina și refuză să poarte o mască medicală, ca să evite îmbolnăvirea de coronavirus.

“În cazul în care nu aveați pe cine să înjurați: nu mă vaccinez și nu port mască”, a scris actorul Dragoș Bucur pe contul lui de Facebook.

În ceea ce-l privește pe acesta, mai este cunoscut că suferă de o afecțiune, fiind confirmat cu diabet de mai bine de 19 ani, în anul 2002. În vârstă de 43 de ani, Dragoș Bucur le-a atras românilor atenția prin postarea sa, având un număr uriaș de reacții în mediul online.

”Nu e o boală care să te îngenuncheze. Nu știu cum să spun, dar sunt 2 categorii de oameni care aud asta, diabeticii și non-diabeticii. Diabeticii cam știu despre ce vorbesc eu, există un soi de auto-educare pe care trebuie s-o aplici și odată făcută asta lucrurile devin mult mai ușoare decât îți închipui, și pe mine chestia asta m-a ajutat. Eu glumesc uneori și spun că dacă nu aveam diabet aveam multe alte boli. Dar având diabet, a trebuit să elimin multe alte lucruri dăunătoare din viața mea.”, povestea actorul într-un interviu.

Tilly Niculae are psoriazis

Tilly Niculae nu și-a ascuns absolut deloc această suferință medical. Vedeta din serialul “La Bloc” a primit diagnosticul de psoriazis cu mai mulți ani în urmă și a povestit de câteva ori că este o boală de piele deloc ușoară. Acesteia i-au fost la un moment dat afectate și mâinile, pe care avea arsurile specifice acestei boli.

„Viaţa cu psoriasis… Mă scoate din sărite psoriazisul și am fugit la mare. În speranța că o să se mai amelioreze am încercat să stau cuminițică la soare. Problema este că, nici la soare nu am voie să mă expun foarte mult. Cu factor de protecție 50 la orele nepotrivite, mă ard. Cam din lac în puț”, povestea Tilly Niculae, pe blogul ei personal.

Bianca Drăgușanu, probleme mari de sănătate

Bianca Drăgușanu are la rândul ei tot aceeași afecțiune care îl afectează și pe soțul Danei Nălbaru. Vedeta s-a văzut nevoită să facă și anumite schimbări alimentare atunci când a aflat că are diabet, pentru că nu este permis consumul unor alimente la această boală.

Mai mult, nu de puține ori blondina a recurs la vizite efectuate de urgență la un specialist, dar și la insulină, deoarece a avut câteva crize. În cadrul unor interviuri aceasta a mărturisit că s-a îmbolnăvit pe fond nervos, deoarece a suferit foarte mult din dragoste. A aflat că are diabet în mod neașteptat, în urma unor analize de rutină.

„De foarte multe ori când am avut crize a trebuit să fac insulină. Încă nu sunt dependentă, dar mai am numai un pas. Dacă nu am grijă de mine, medicii m-au avertizat că boala se poate agrava foarte repede. Eu pun foarte mult suflet atunci când mă îndrăgostesc, mă implic şi sufăr foarte mult. Am făcut diabet pe sistem nervos, din dragoste. Am descoperit în urma unor analize că sunt bolnavă”, susținea Bianca Drăgușanu, cu câțiva ani în urmă.

Andreea Marin, serie de afecțiuni

Prezentatoarea de televiziune a preferat să țină acest aspect al vieții sale ceva mai ferit de atenția publicului. Andreea Marin a fost diagnosticată cu o boală ceva mai rară, fiind vorba de lupus, o afecțiune autoimună. Este cunoscut că această boală se poate declanșa și din pricina stresului, iar pentru persoana diagnosticată boala se poate manifesta diverse moduri.

Bruneta a mai povestit în diverse apariții că s-a confruntat timp de foarte mulți ani și cu o altă afecțiune, fiind vorba despre depresie. Zâna surprizelor pare să fi depășit acest aspect deloc plăcut care i-a marcat viața, fiind cunoscut că a plecat de mai multe ori în Turcia să se trateze.

“Aveam nişte simptome de câţiva ani. Nu erau nişte simptome foarte grave, dar mă incomodeau. De ce să nu fii sănătos dacă ai această posibilitate? Am auzit-o pe Andreea Răducanu povestind că avea o problemă şi a rezolvat-o în Turcia. Am reţinut informaţia şi m-am gândit să merg şi acolo. Dar nu am făcut-o imediat, ci doar după trei luni. Mi-am luat un bilet de avion şi am ajuns acolo. Imediat doctorii au bănuit ce ar putea fi. Mi-au făcut şi analize ca să se dovedească ce am. Nu este vorba despre cancer. O biopsie nu se face numai pentru a descoperi un cancer”, povestea Andreea Marin într-o emisiune TV.