De ce este bine să închizi ușa dormitorului înainte să adormi. La ce pericol te expui dacă nu faci asta

De ce O filmare devenită virală pe TikTok arată la ce pericol te expui dacă nu faci asta. Un pompier a explicat care sunt motivele pentru care e bine să ții cont de acest sfat.

Un bărbat din Massachusetts a distribuit un clip dramatic pe social media, acolo unde le-a arătat tuturor cum arată o casă după un incendiu, dar și care este motivul pentru care dormitorul nu a fost atins de flăcări.

Camera a fost încuiată de copil înainte de a merge la culcare, motiv pentru care fumul nu a intrat în încăpere și viața i-a fost salvată. Restul casei, din păcate, a fost distrus complet de incendiul iscat în locuință.

Pereții, tavanul și mobilierul au fost aruncate peste tot și numeroase bucăți de moloz au acoperit podeaua. Singura cameră care a rămas intactă a fost dormitorul.

„Amintiți-vă să închideți ușile dormitorului înainte de a dormi noaptea, ar putea face o mare diferență”, a scris pompierul american în dreptul filmării de pe TikTok, potrivit .

Videoclipul a fost vizualizat de peste 8 milioane de persoane din întreaga lume, foarte mulți fiind de părere că sfatul bărbatului este unul care îi va ajuta, cu siguranță, pe viitor de pericol, dar și de alte neplăceri.

Remember to close bedroom doors before sleeping for the night, it could make a big difference.