O femeie a decis să-și filmeze pe ascuns soțul. A fost șocată de ce a descoperit că făcea în dormitor

O soție și-a spionat soțul cu o cameră de luat vederi. A fost uimită când l-a văzut ce făcea în dormitor

După o căsnicie de 9 ani, din care a rezultat patru copii, cvadrupleți, și i-a împărtășit nesiguranța sa și surorii ei.

Mai exact, soția i-a spus sororii sale că își vede soțul prea mult timp discutând la telefon cu cel mai bun prieten, ba chiar că se simte foarte vesel în compania acestuia.

Sora, la rândul ei, i-a transmis femeii să nu își mai facă griji, deoarece este normală amiciția dintre cei doi indivizi. Însă, aceasta din urmă nu s-a lăsat înduplecată și temerile i s-au adeverit.

Auzind cele întâmplate, sora a decis să facă totul public pe rețelele de socializare, sub un nume anonim. din căsnicia suroririi sale.

Soțul, prins iubindu-se în dormitor cu cel mai bun prieten

Concret, soția și-a prins în dormitor soțul făcând dragoste cu cel mai bun prieten al lui. Mai apoi, a decis să-și trimită copiii la sora sa, pentru a nu o vedea dezamăgită.

Între timp, nici urmă de soț. Acesta a dispărut de acasă, iar partenera lui a intrat într-o stare profundă de tristețe.

”Bună ziua, postez sub nume anonim. Vin aici în numele surorii mele mai mari, care este căsătorită de 9 ani și are 4 copii (cvadrupleți). Soțul ei a fost atât de perfect, am admirat mereu căsnicia ei. Anul trecut ea m-a întrebat dacă este normal ca soțul ei să petreacă ore întregi râzând și discutând cu cel mai bun prieten al său de sex masculin și i-am spus că este normal. Săptămâni mai târziu ea mi-a spus că avea sentimentul că soțul aduce doamne acasă când ea este în afara orașului, așa că am încurajat-o să pună camere CCTV în casă fără știrea soțului și a făcut-o.

Deci, săptămâna trecută și-a adus copiii la mine, cu pretextul că ea soțul și călătoreau în afara țării timp de 2 săptămâni. Mai târziu, spre seară mi-a trimis un audio în care spunea că ar trebui să o iert în caz de ceva și mi-a împărtășit că fiii ei vor fi mai în siguranță cu mine… când am întrebat-o de ce, ea a trimis videoclipuri cu soțul făcând sex cu cel mai bun prieten al lui… am găsit-o acasă la ea și nu este bine… așa-numit soțul nu mai este nicăieri…nici colegii de muncă nu știu, parcă ar fi dispărut…

Ea nu vorbește sau mănâncă, nici măcar nu face baie… Am întrebat-o dacă ar dori să-și raporteze soțul la poliție, dar a râs și a spus „nu, știu ce să fac”.. cum o ajut să facă față și să se vindece?” a fost relatarea surorii din online, scrie