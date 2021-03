De ce își crește Anna Lesko singură fiul. Motivul misterios al despărțirii de tatăl copilului, în sfârșit elucidat

Anna Lesko este una dintre cele mai îndrăgite artiste de pe scena muzicală autohtonă, fiind cunoscut că în privința vieții sale personale este o fire cât se poate de rezervată.

Artista originară din Republica Moldova a ținut întotdeauna în umbră această parte, însă a decis să elucideze misterul legat de cel cu care a avut o intensă poveste de dragoste, din care a rezultat fiul său.



Anna Lesko este o artistă și o mamă desăvârșită, având acasă un băiețel în vârstă de 7 ani, pe nume Adam. În vârstă de 42 de ani, solista a povestit de ce s-a despărțit de tatăl copilului său și de ce a preferat să îl crească de una singură pe băiețelul lor. A fost pentru prima dată când a făcut astfel de dezvăluiri despre viața ei personală.

De ce își crește Anna Lesko fiul de 7 ani de una singură. E o mamă foarte dedicată

Anna Lesko și fiul său, Adam, au o relație cât se poate de apropiată, solista fiind foarte preocupată și de creșterea cât mai bună a micuțului său. Fosta participantă de la Ferma Vedetelor a decis să facă lumină în această privință, fiind cunoscut că nici atunci când era însărcinată nu și-a arătat deloc burtica de gravidă.

Mai mult, prezentă foarte des pe scenă în diverse show-uri pe care le avea de onorat, aceasta a preferat să își ascundă sarcina prin intermediul costumațiilor inedite pe care le îmbrăca, la acea vreme.

Cel alături de care Anna Lesko a trăit o intensă poveste de dragoste se numește Adrian Neniță. Bărbatul mai este cunoscut și ca DJ Vinnie. Din relația lor ce a durat foarte mulți ani a rezultat fiul lor, Adam, pe care artista îl iubește mai mult ca pe ochii din cap. Solista a oferit detalii inedite despre toate acestea în cadrul unui interviu oferit recent.

De asemenea, pe contul său oficial de Instagram, acolo unde își ține fanii la curent cu tot ceea ce face, vedeta a postat și o imagine emoționantă cu micuțul Adam. Băiețelul i-a oferit mamei sale celebre un buchet de lalele, cu ocazia zilei de 8 Martie, fiind un moment prețios pe care artista a dorit să nu îl lase să treacă fără o fotografie pe măsură.

Mai mult, pentru că rolul de mamă a schimbat-o foarte mult, Anna Lesko are o perioadă de când le împărtășește și urmăritorilor diverse rețete culinare inedite pe care le pune în practică și acasă, ea fiind și o gospodină desăvârșită. Un detaliu ce a putut fi observat și în cadrul diverselor sale apariții de la Vorbește Lumea, unde “gătește de nu se mai oprește”, după cum au remarcat și prezentatorii Lora și Cove.

View this post on Instagram A post shared by Anna Lesko Official (@anna_lesko)

“Nu mai privim în aceeaşi direcţie. Mergem aşa frumos, dar nu-mi mai place. Eu sunt o femeie care trăieşte. Nu zic că Adrian nu, dar nu a fost el pregătit pentru chestia asta. El nu a avut nimic de reproşat, nici eu nu am ce să-i reproşez, dar problema am semnalat-o eu, eu am simţit-o.

Şi eu nu vreau să treacă nicio zi pe lângă mine aşa… pur şi simplu, să treacă. Eu vreau să simt, eu vreau să trăiesc, îmi place mult emoţia, îmi place să fiu efervescentă, îmi place să dau enorm din partea mea, nu să fiu cumva la jumătate de măsură. (…)

Ne-am apropiat foarte tare, am împărţit scena împreună, drumurile le făceam împreună, casa împreună, problemele împreună, totul împreună. El DJ, eu cântăreaţa. Nu merge, se macină foarte mult, se uzează enorm. Ne-am înţeles foarte bine, am avut o poveste de dragoste foarte frumoasă, dar s-a dus”, a povestit Anna Leko despre tatăl copilului ei, într-un interviu pentru Digi24.