Tudorel Stoica, replică pentru Gigi Becali: „Nu mi-a dat terenul la jumate de preț”. Update exclusiv

El e băiat deștept, are bani, noi… Noi doar ne-am rupt picioarele pe teren ca să facem performanțe, performanțe cu care se laudă și el acum!”, a spus fostul câștigător al Cupei Campionilor, potrivit .

Ca să vă răspund clar, am cumpărat clar, nu mi-a dat gratis, nu la jumătate de preț sau cum a zis, o dovedesc actele. Erau anii când erau doar terenuri acolo, în Pipera, nu case.

Apropo, când am cumpărat acel teren, că l-am cumpărat, nu mi l-a făcut cadou, eu eram prieten cu Pițurcă și el, Gigi Becali, era prieten cu noi! Că apoi a devenit prea bogat, iar noi «amărășteni» (n.r. râde) …

Fosta glorie a Stelei a ieșit la rampă în mai multe situații în care discursul său a fost unul negativ la adresa lui Gigi Becali. Patronul FCSB-ului nu dorește să intre în polemică cu Tudorel Stoica.

Gigi Becali l-a ajutat pe Tudorel Stoica

“Cu Tudorel Stoica ați avut o problemă personală? Că văd că vă tot înțeapă non-stop. De ce e așa de pornit?”, a fost întrebarea adresată de către moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici, lui Gigi Becali.

“Habar nu am. Chiar că nu am nicio treabă cu el. Nici n-am. Cu Lăcătuș a mai fost, Pițurcă da, dar cu el chiar că nu am nicio treabă. Da, i-am dat un teren la preț redus care acum face 1.500.000 de euro. Eu l-am dat la preț redus atunci, la jumătate de preț cu 20 de euro.

Eu i l-am dat cu 40.000 de euro și acum face 1.500.000 de euro. Deci i-am dat un teren cu 40.000 de euro care acum face 1.500.000 de euro. Asta am cu Tudorel Stoica. Și lui Pițurcă i-am dat un teren cadou care face 1.500.000 de euro acum”, a declarat Gigi Becali.

Stoica și Pițurcă au făcut profit de pe urma afacerilor cu Becali

Patronul FCSB-ului a vândut proprietăți mai multor oameni din fotbal. Adrian Ilie, Tudorel Stoica și Pițurcă sunt doar câteva exemple. În acest moment, Becali nu se află în relații bune cu Stoica și cu Pițurcă.

“Uite ce zice Adrian Ilie. Zice că și mie mi-a dat domnul Becali”, a spus Horia Ivanovici, moment în care Gigi Becali a răspuns: “Da, dar lui i-am dat cu 40 metrul pătrat, i-am dat dublu față de cât i-am dat lui Tudorel Stoica. Adrian Ilie, lui nu am ce să-i zic, atât era prețul atunci.

Dar lui Tudorel i-am dat la jumătate de preț pentru că era prieten cu Pițurcă. A venit și mi-a zis să îl ajut. Sunt oameni care recunosc în viață, sunt oameni care sunt nerecunoscători în viață. Asta e situația.

Nu am treabă, ce supărare. Dacă te superi pe cineva, ce câștigi? Pierzi, pierzi optica din sufletul tău. Și boală, că e boală supărarea. Ce mă interesează, ce treabă am eu? Supărarea e un drac mare”.

Becali nu este suparat pe Stoica