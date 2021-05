De ce Man și Mihăilă nu au putut salva Parma de la retrogradare: „A fost mereu un handicap”

Dennis Man și Valentin Mihăilă au fost speranțele „cruciaților” pentru a salva Parma de la retrogradare, însă inevitabilul s-a produs, iar echipa va juca în Serie B din sezonul următor.

Parma a retrogradat matematic după înfrângerea cu AC Torino, iar Man și Mihăilă au avut un final de sezon de coșmar, după ce ambii s-au accidentat.

Cu toate astea, FANATIK a anunțat în exclusivitate că atât Man cât și Mihăilă vor primi o mărire de salariu, chiar dacă vor juca în Serie B.

Roberto D’Aversa a tras concluziile după retrogradarea Parmei: „Accidentările au jucat un rol important”

Antrenorul Parmei consideră că echipa sa are un lot de Serie A și nu merita să retrogradeze la finalul acestui sezon. În opinia sa, principala cauză au fost accidentările, care i-au dat peste cap planurile italianului pe tot parcursul campionatului.

„Încă nu pot să accept această retrogradare, pentru că avem o echipă de Serie A. Dar în acest sezon și accidentările au jucat un rol important, a fost mereu un handicap. Poate nici eu nu am reușit să le transmit ce trebuiau să facă. Oricum, nu regret că m-am întors la echipă. Eu chiar am crezut că ne putem salva, nu am reușit și îmi cer iertare”, a spus cu mare regret antrenorul Parmei.

Chiar dacă antrenorul de 45 de ani mai are contract până în vara lui 2022, D’Aversa nu ține de scaun și se gândește chiar la demisie, după acest eșec: „Mai am un an de contract, dar la final voi discuta cu conducerea dacă mai rămân sau nu. Nu stau doar pentru că mă leagă o hârtie, e doar o formalitate. A fost o mare dezamăgire pentru noi toți. Au fost atâtea meciuri în care am condus cu două goluri… nu mai zic de meciul de la Cagliari în care în minutul 91 eram victorioși, dar la final am pierdut (n.r. 3-4)”, a mai spus acesta.

Roberto D’Aversa consideră că Man și Mihăilă nu s-au integrat rapid la Parma

Antrenorul italian regretă că nu a preluat echipa de la începutul sezonului și consideră că o altă problemă care s-a dovedit a fi extrem de importantă a fost faptul că jucătorii transferați au venit târziu, mulți dintre ei fiind străini, care au avut nevoie de o perioadă mai lungă de acomodare.

Bineînțeles, este și cazul lui Valentin Mihăilă, dar mai ales al lui Dennis Man, care a venit în iarnă: „Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi antrenat echipa tot sezonul, au venit mulți jucători noi pe parcurs, mulți străini, au fost probleme de comunicare, de integrare. Eu cred că lucrurile ar fi stat altfel dacă eram de la început”, a declarat D’Aversa într-o conferință de presă.

Kyle Krause, patronul Parmei, a declarat că echipa sa nu va renunța la cei mai buni jucători și vrea să reconstruiască echipa în jurul fotbaliștilor tineri: „Un lucru este sigur, acela că Parma o va lua de la capăt cu jucătorii tineri care vor rămâne cu toții: de la Man, la Mihăilă și la Sohm. Clubul va decide cine rămâne și cine pleacă”, a spus omul de afaceri american.

