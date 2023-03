De ce nu a avut Iulia Vântur o viață ușoară după mutarea în India. Ce greutăți a avut iubita lui Salman Khan

De ce nu a avut Iulia Vântur o viață ușoară după mutarea în India. Aceasta a întâmpinat multe greutăți după ce a decis să plece din țara noastră.

Iulia Vântur nu a avut o viață ușoară după , iar fosta prezentatoare de televiziune a spus că primii ani în noua sa țară au fost dificili.

Conform spuselor sale, aceasta a dat cu capul de sus și chiar a încercat să schimbe regulile Indiei, doar că și-a dat seama că nu ar trebui să încerce acest lucru.

„Primii ani au fost de descoperiri, fascinații, cunoștințe noi, prieteni. Dar am dat cu capul de multe ori și m-a durut, m-am înverșunat și am încercat să schimb regulile Indiei, până când am înțeles că nimic nu e bun sau rău esențial, că trebuie să am toleranță, deschiderea să văd și dincolo de ce am învățat eu că e potrivit”, a povestit vedeta pentru .

Iulia Vântur, greutăți în India. De ce nu s-a simțit bine la mutare

Iulia Vântur a precizat că a simțit de multe ori că nu este recunoscută adevărata valoare și că munca pe care a depus-o în toți anii precedenți nu i-a fost valorizată în India.

și să muncească mult pentru a dovedi că își merită locul în această industrie din noua ei țară.

„Au fost multe momente în care am simțit că valoarea nu îmi este recunoscută, că munca pe care am depus-o atâția ani nu cântărește, nu înseamnă nimic.

Mi-au trebuit ani de zile, de muncă, de perseverență, în care a trebuit să demonstrez că-mi merit locul în această industrie, că aduc ceva diferit.

Sunt oameni cu care am lucrat din prima zi aici și care-mi spun că sunt mândri de evoluția mea. Și ei simt de parcă ar fi propria lor reușită, pentru că au fost alături de mine atunci când mă luptam pentru a-mi depăși barierele.”, a spus vedeta.