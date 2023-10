De ce nu a mai revenit Bolohan de la Dinamo la Rapid. Ce bani au fost la mijloc

Robert Niță l-a întrebat pe fostul fundaș la cea mai recentă ediție a de ce nu s-a realizat revenirea sa în Giulești atunci în 2003, atunci când a fost dorit de antrenorul Mircea Rednic.

Motivul pentru care Dinamo nu l-a lăsat pe Mugur Bolohan la Rapid

Mugur Bolohan a povestit că a făcut tot ce a depins de el pentru a se întoarce la Rapid în acel moment, dar cel care s-a opus mutării a fost acționarul lui Dinamo, Cristi Borcea, care i-a prelungit contractul și i-a mărit salariul.

”Eram la Dinamo în 2002-2003, înainte să câștige titlul. Am avut o întâlnire la Ana Hotel, la Flora, cu George Copos și era Mircea Rednic și cu Neluțu Sabău, care încă mai juca. M-au întrebat: ‘Ce faci, cum faci?’

Le-am spus că traversez o perioadă mai proastă, nu știu ce era la Dinamo, mi se pare că era un schimb de antrenori, venise Nețoiu cu lotul Craiova. Le-am zis: ‘Da, m-aș întoarce. Dacă credeți că puteți rezolva cu Dinamo m-aș întoarce’. Eram sub contract cu Dinamo.

Din ce îmi aduc aminte cu trecerea asta, m-a pus să semnez în continuare, mi-a dat bani în plus numai să nu plec. Nu știu cum era, dar probabil că Rapid trebuia să dea niște bani. Poate au dorit să știe dacă eu vreau să mă întorc și apoi să intre cu ei într-o discuție să mă ia gratis”, a declarat Bolohan.

Cum a reușit să plece de la Dinamo

”I-am spus lui Borcea că am probleme, la un moment dat venise Andone cu mulți, era nebunia de pe lume. I-am zis că e mai bine să plec să nu mai cheltuie bani cu mine, dar Borcea nu a fost de acord. I-am cerut niște bani foarte mulți, mi-a dat. Am cerut ca să fiu refuzat și tot mi s-au dat.

Nici așa nu am vrut să semnez și i-am zis: ‘Nu mai bine plec afară, plec undeva ca să nu mai aveți cheltuieli astea cu mine’. El mi-a zis: ‘Nu, nu, nu, că tu trebuie să rămâi aici’. N-am rămas nici acolo să joc, n-am plecat nici afară, nu m-am întors nici la Rapid, dar am rămas cu ceva bani.

Asta cu banii, când are nevoie omul de tine poți să-i ceri ceva, că dacă eram vreo panaramă îți zice du-te de aici. Și atunci normal că profiți să poți să faci ceva. Din păcate m-am accidentat, am avut o perioadă de câteva luni cu probleme și am ieșit din vederi.

Au venit alții, când pierzi locul revii mai greu, antrenorul poate îl place pe ăla de pe poziția ta mai mult și atunci am decis să fac un artificiu ca să pot să scap de Dinamo. Mai aveau să-mi dea niște bani, am renunțat la ceva bani, numai să plec, să-mi dea actele”, a mai spus Mugur Bolohan, la ”Suflet de rapidist”.

Dorit insistent de Universitatea Craiova

Fostul fotbalist a precizat că nimeni de la Dinamo nu a știut în momentul rezilierii contractului că va merge la Universitatea Craiova. ”N-au știut unde mă duc și am plecat la Craiova. Era Dinel Staicu patron, mă suna Mititelu că era președinte și îmi zicea: ‘Te vrem, vino, dar nu ne pune să tratăm cu ăia că nu avem nicio șansă’.

Și arunci am zis: ‘Bine, hai să încercăm’. Am făcut asta, am scăpat de acolo, am plecat. Nu m-a sunat Borcea să-mi spună că de ce am plecat la Craiova. Se răcise și el la un moment dat, văzuse că nu mai eram în prim-plan, dar se răcise și cu clubul, era în degringoladă pentru că începuseră și pe acolo problemele.

De asta am profitat și am scăpat de acolo. M-am dus la Craiova, ăia înnebuniți mi-au dat cât am cerut, mi-au dat contract de 6 luni plus 3 ani”, a precizat Mugur Bolohan.

