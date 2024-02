De ce nu l-a angajat niciodată Dumitru Dragomir pe Ion Cristoiu. Dezvăluirile făcute la “MAX Profeţiile lui Mitică”

Dumitru Dragmir a dezvăluit în emisiunea “MAX Profeţiile lui Mitică” motivul pentru care nu l-a angajat niciodată pe Ion Cristoiu la vreunul din ziarele sale, deşi a fost vreme îndelungată patron de presă şi a lucrat cu jurnalişti importanţi.

Dragomir despre Cristoiu: “A scris o prefaţă de un sfert de carte”

că în calea colaborării cu Ion Cristoiu nu au stat motivele financiare, ci succesul de care se bucura jurnalistul la vremea respectivă.

“L-am angajat eu pe Dinu Săraru… Nu m-am gândit să-l angajez pe Cristoiu pentru că îi mergeau foarte bine ziarele lui atunci. Cine putea să-l ia pe Cristoiu de la Zig Zag sau ce ziare mai avea el atunci? Cristoiu e un titan”, a spus Dragomir, la “MAX Profeţiile lui Mitică”.

Altfel, fost şef al LPF are un mare respect şi admiraţie pentru munca de jurnalist a lui Ion Cristoiu. “E un tip foarte deștept, e tare de tot. Eu am fost patron de presă şi am avut mai multe ziare decât el.

Dar el e făcător de de ziare mari. Gândeşte-te ce ziare a avut”, a afirmat Dumitru Dragomir în discuţia cu Horia Ivanovici.

Într-o notă mai umoristă, . Ea este legată de cartea scrisă de fostul ministru de Interne, Garbriel Oprea, “Confesiuni din sufrageria lui Oprea”.

“Cristoiu îi face o prefaţă de vreo 40 de pagini la cartea asta. Este prima dată când citesc o prefaţă de un sfert de carte. dacă citeşti numai prefaţa lui Cristoiu nu-ţi mai trebuie nimic. Faci burtă”, a spus cu umor Dumitru Dragomir.

Ion Cristoiu a devenit imediat după 1990 director al publicaţiei Expres Magazin şi al săptămânalului Zig-Zag, ambele cu tiraje de 600.000 de exemplare la apariţie. De asemenea, în 1992 a devenit co-fondar şi director al cotidianului Evenimentul Zilei, care a ajuns rapid la un tiraj de aproximativ 850.000 de exemplare.

În ceea ce-l priveşte pe Dumitru Dragomir, acesta a lansat în 1991, împreună cu Nicolae Dobrescu, cotidianul sportiv “Sportul Românesc”, cu Ovidiu Ioanițoaia în funcţia de redactor-şef.

