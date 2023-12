De ce nu merge DOC la Survivor All Stars 2024. Cântărețul a dezvăluit ce s-a petrecut între el și Pro TV

Survivor 2024 urmează să înceapă, iar concurenții au fost deja aleși și sunt pe poziție de plecare. Ediția din ianuarie se va numi All Stars, iar printre vedetele care ar fi trebuit să meargă la Survivor 2024 se număra și DOC. Din păcate, rapperul a decis să nu mai participe la competiția de la PRO TV. Iată motivele!

De ce a refuzat DOC să meargă la Survivor All Stars 2024

Mai este foarte puțin până va debuta . Imediat după sărbători, concurenții vor pleca în Republica Dominicană. Deși multe dintre fostele vedete ale show-ului și-au dorit să aibă parte iar de experiențe inedite, au fost și unii ex-concurenți din echipa Faimoșilor care au refuzat să mai participe. Este vorba despre DOC, pe numele său real Vlad Munteanu.

Se pare că artistul a fost sunat de PRO TV și i s-a propus să participe iar la show-ul de aventură. După ce s-a consultat cu soția lui, DOC a declarat că nu-și mai dorește să meargă la Survivor. Drept urmare, el nu va apărea în noul sezon ”Survivor România All Stars”, conform

, atât pentru el, cât și pentru partenera lui de viață. În plus, DOC a menționat că nu s-a sfiit stă facă anumite gesturi interzise față de colegele din competiție.

Rapperul a oferit primele declarații

”Nu, că e All Stars, eu am fost doar star. Dar nu merg, o dată că nu am vrut și doi, nu au insistat nici ei. A fost greu pentru ea, chiar mai greu decât pentru mine. Când mă vedea că eu am făcut sport de echipă și când învingea câte o colegă, o luam și îi dădeam palme pe fund, «bravo, măăăă, te pup, Bianca, ești o zeiță»”, a spus DOC.

Și soția lui este de aceeași părere: ”Chiar l-au sunat, trebuia să participe. Chiar m-a întrebat ‘să mă mai duc?’. Da, îți dai seama. Abia mă obișnuisem. A fost super greu o lună și jumătate, după care m-am obișnuit și a venit acasă”, a mărturisit aceasta pentru sursa citată anterior.

Solistul a mai adăugat faptul că anul acesta va petrece alături de familie sărbătorile de iarnă. Soția lui, Anca Cristina, este cea care face toate planurile.

„Dânsa face planurile de Crăciun, dar stăm în familie. Având două familii și multipli membri, nu facem chiar turul complet, că unul dintre frații mei este la Londra, dar facem un semi-tur al familiilor.”, a mai adăugat artistul.

A făcut parte din echipa Faimoșilor

DOC a fost concurent la Survivor România și a făcut parte din echipa Faimoșilor. Artistul activează în industria muzicală de peste 25 de ani. El a rezistat doar două luni în show-ul de aventură de la PRO TV. DOC mărturisea că dorul de familie era prea mare și voia să ajungă acasă. A părăsit competiția pe 15 martie 2023.

„De vreo două săptămâni am obosit foarte rău și îmi doresc să ajung acasă, la fata mea și la soția mea și nu numai. Mă simt ușurat că acest drum a luat sfârșit. Vă mulțumesc din suflet și dumneavoastră și Războinicilor pentru parcursul ăsta, a fost minunat”, a declarat DOC, după ce Daniel Pavel a anunțat eliminarea lui de la Survivor România.