Concurenții de la Survivor România All Stars se vor umple de bani! Sumele pe care ar urma să le primească săptămânal

Un nou format al Survivor România va debuta în curând pe micile ecrane, mai exact Survivor România All Stars, la care vor lua parte mai multe vedete din țară, foste concurente ale competiției din Republica Dominicană. Cu câți bani vor fi plătite?

Ce bani vor primi vedetele de la Survivor România All Stars

Sume mari sunt puse în joc pentru participanții de la Survivor România All Stars. Așa cum s-a întâmplat până acum, emisiunea se va difuza începând de anul viitor, pe Protv. Până atunci, în spațiul public deja circulă informații legate de remunerațiile vedetelor înscrise în competiție.

Concurenții vor fi plătiți săptămânal pentru cât vor rezista în jungla din Republica Dominicană. Nu vor avea o misiune ușoară, dar și datorită notorietății lor, vor încasa sume foarte mari, de mii de euro. Unii ar putea face 10.000 de euro în 14 zile.

Potrivit , participanții de la Survivor România All Stars vor lua în mână între 3.000 și 5.000 de euro, pe săptămână. În acest sezon s-a ridicat ștacheta, de altfel, deoarece până în prezent se ofereau 2500 de euro sau și 1500 de euro.

Cine sunt concurenții de la Survivor România All Stars

În luna octombrie, Este vorba despre: Jador, Culiță Sterp, Zannidache, Cătălin Moroșanu, Andreea Tonciu, Cătălin Zmărăndescu, Simona Hapciuc, Iancu Sterp, Mihai Zmărăndescu, fiul lui Cătălin Zmărăndescu, Alex Delea și Elena Ionescu.

Va fi sezonul cu numărul 5 al Survivor România, iar prezentator va fi tot Daniel Pavel, cel care și-a câștigat de-a lungul competiției și titulatura de ”Domnul Dan”, așa cum i se adresează, de altfel, toți participanții din emisiunea filmată peste Ocean.

Într-un alt interviu pentru FANATIK, Îndrăgitul prezentator a mărturisit că pentru el, dar și pentru iubita sa, Ana, vara începe în luna ianuarie. Asta deoarece filmările vor începe la început de 2023, iar în Republica Dominicană sunt bine cunoscute temperaturile ca vara.

”Pentru noi, vara începe în ianuarie, pentru că suntem cu proiectul Survivor, cu sezonul. Ne-am putut bucura de câteva zile împreună cu Ana. Am fost plecați, am reușit să conducem o zi și o noapte până în destinația unde am ajuns, dus, 25 de ore întors. Chiar ne-am odihnit (n. red.: cei doi au avut o escapadă în Franța în luna august).

La mine și chiar vorbeam cu Ana în această călătorie, când eram copil voiam să mă fac riveran. Vedeam anunțul ăsta că e interzis cu excepția riveranilor. Și pentru că vorbeam engleză de mic, în comunism, taică-meu a avut inspirație să îmi pună un meditator în engleză, știam că river e râu și oamenii ăia erau oamenii râului.

Navigator voiam să mă fac. Chiar râdeam acum că noi am ajuns riverani, chiar dacă nu locuim pe strada respectivă. Am găsit același timp de comportament în sudul Franței la prietenii noștri. Am găsit un semn de circulație care seamănă și am făcut o chestie în această călătorie, să descoperim, să ne imaginăm unde am vrea să locuim. Un joc al imaginației care ne ține treji. Asta e cumva nebunia noastră, să zic așa”, ne-a declarat și Daniel Pavel.