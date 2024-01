De ce plânge o vedetă de la noi de ziua ei de naștere! A făcut furori la Hollywood până a aflat vestea care a dărâmat-o

Delia Antal, actrița din România devenită vedetă la Hollywood, face dezvăluiri în exclusivitate pentru FANATIK despre suferința care o macină, chiar de ziua ei de naștere.

Delia Antal, vedetă de la Hollywood, dezvăluiri despre lupta pentru copilul ei, diagnosticat cu autism

Astăzi, împlinește vârsta de 43 de ani, prilej cu care s-a destăinuit, pentru FANATIK. Delia ne-a povestit despre diagnosticul pe care fiul ei l-a primit, acesta confruntându-se cu autismul. chiar acum doi ani,

ADVERTISEMENT

Când ai aflat de diagnosticul micuțului tău?

Delia Antal: – Exact acum doi ani de ziua mea! Toată ziua am petrecut la evaluare, noroc că era mama la noi și seara am ieșit cu prieteni. Știam de la 2 ani și 3 luni că are ceva întârzieri în dezvoltare, pentru că era la grădiniță și nu era ca ceilalți, dar din păcate a venit pandemia și tot sistemul de sănătate din UK a fost doar pentru Covid. Am mers la privat, a fost clar autism sever pe atunci, pentru că nu a vorbit aproape deloc.

Cum ai primit aceasta veste cruntă, din păcate, că are autism?

– Știam deja doar am făcut evaluarea la NHS. Așa e procedura. Făcusem totul la privat și chiar în perioada pandemiei am angajat logoped. L-am trimis atunci la grădiniță de două ori pe săptămană. Noroc că Aiden a fost la grădiniță privată si l-au acceptat.

ADVERTISEMENT

„Motivarea e iubirea!”

Ce te-a motivat să nu clachezi?

– Motivarea e iubirea! Și sunt optimistă de fel, vreau și caut până mor un leac! Unii zic că nu există, eu nu cred, îl voi găsi! Am momente grele, dar mă ridic. Inclusiv azi, de ziua mea, am început plângând în hohote.

În ce stadiu este? Se poate ameliora sau chiar trata?

Delia Antal: – Sunt tot felul de tratamente de ameliorare. Înainte nu vorbea, dar acum vorbește. Încercăm tot ce se poate. Am făcut deja terapia Verve, pentru a se putea uita în ochi. Asta se face sub supravegherea terapeutului, logopedie, ABA. Am făcut tratament cu celule stem în Panama, ozonoterapie. Am venit în România, pentru că și aici tratamente foarte bune și cu mult mai ieftine.

ADVERTISEMENT

Cât de greu este să îl integrezi în colectivitate?

– E o luptă continuă. Copiii nu sunt obișnuiți cu alți copii speciali. Iar despre părinți ce să mai zic, mai demult nu exista autism și ADHD. Se numeau doar copii neastâmpărați, răi, needucați, obraznici etc. Nici nu stau să le explici sau măcar să îți ceri scuze dacă se întâmplă ceva între copii. Mai e o situație, Aiden niciodată nu inițiază vreun conflict. El este provocat sau e iritat de alți copii. Mi-ar plăcea ca oamenii să îl înțeleagă mai mult și să-l accepte.

Kitty Cepraga, un înger salvator pentru vedetă

Merge la grădiniță?

Delia Antal: – A fost în sistemul britanic de la doi ani la grădiniță până la patru ani. Din toamnă l-am scos de la școală pentru că am vrut să facem terapie intensivă și de două săptămâni suntem la București. Face patru ore de terapie pe ziz, în fiecare zi, la Arta ADHD și autism datorită Kristinei Cepraga, care este ambasadoarea lor.

ADVERTISEMENT

Ce activități faceți și îi plac?

– Orice ține de construit, muzică, dans, înot, gătim împreună. Îi place mult si adoră nisipul, apa, orice e senzorial.

Ești una dintre mămicile care si-a plimbat puiul peste tot în lume încă de când avea câteva săptămâni. Unde s-a adaptat cel mai ușor?

– Dubai deoarece adoră marea si nisipul sub picioare non stop. El vrea să ne mutăm acolo, dar am spus că încercăm Bucureștiul prima dată.

Delia Antal: „Am refuzat să iau bonă”

De asemenea, unde a fost integrat cel mai rapid avand în vedere diagnosticul lui?

– Dubai. Acum doi ani, când am deschis televizorul acolo la hotel era o publicitate pentru integrarea și acceptarea copiilor cu autism. Era o reclamă specială pentru acceptarea celor cu autism.

Ce sfaturi le dai mămicilor care trec prin așa ceva?

– Deși nu vrem să recunoaștem, nu este deloc ușor să fii acceptat în societate când suferi si de cea mai infimă boală sau intarziere fie ea motorie sau de orice fel. Așa suntem noi oameni, unii mai buni, alții mai educați, alții mai capabili de a înțelege. Le spun să aibă multă răbdare, să nu renunțăm niciodată, pentru că dacă luptăm lumea va înțelege mai bine cauza noastră. Ei bine să ai ajutor ca să nu clachezi, de exemplu.

Ce sfat le dă actrița mamelor care trec prin așa ceva

Eu îl ador pe Aiden. Am refuzat inclusiv să iau bonă, chiar dacă la un moment dat am ajuns la un burnout groaznic. De asta am venit în România, pentru că terapiile, bonele, toate sunt mai ieftine aici. În România am plătit 3.200 de lei pe lună pentru patru ore pe zi, cinci zile pe săptămână, în UK plăteam 170 sau 200 de lire sterline pentru 90 de minute de terapie.

Ce vrei să faci pe viitor pentru a-l ajuta cât mai mult pe pitic să aibă o viață normală?

– Vreau să abordez tot ce se descoperă, toate terapiile. Cred că s-ar integra bine într-o clasă mai mică, cu maximum 20 de copii. Sunt deschisă și la școala de stat cu mai mulți copilași dacă învățătoarea este bună, răbdătoare și iubitoare. Să știe sau, mai degrabă, să vrea să le explice celorlalți copii pentru a-i înțelege pe cei diferiți de ei.