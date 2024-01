Aceasta este cea mai bogată actriță din lume. Puțini au auzit de ea, deși are o avere imensă

Iată că cea mai bogată actriță din lume are o avere imensă. Cu toate astea, e posibil ca mulți să nu-i fi auzit numele nici măcar o dată. Nu vorbim despre o persoană chiar atât de cunoscută din lumea cinematografiei.

Aceasta este cea mai bogată actriță din lume

Cine este cea mai bogată actriță din lume? la mai bine de 3 miliarde de dolari. De-a lungul activității sale a avut numeroase roluri care au făcut-o celebră și care i-au umplut conturile.

Chiar și așa, în România, sunt șanse mari ca unii să nu fi auzit de ea, și cu atât mai puțin de averea sa fabuloasă. sau alți actori celebri conduc clasamentul, surpriza e una cu adevărat mare.

Jami Gertz este cea mai bogată actriță din lume. E mai bogată inclusiv decât Dwayne Johnson, Tom Cruise sau Morgan Freeman. Și poate ai auzit de ea prin prisma rolului din The Lost Boys.

I-a depășit atât pe actorii celebri de pe glob, cât și pe actrițele consacrate. Ce roluri au făcut-o celebră și cum a ajuns să adune o avere impresionantă? Deși are un portofoliu bogat, printre rolurile ei notabile din filme se numără Twister și Sixteen Candles.

În același timp, Jami Gerts a mai putut fi văzută și în Seinfeld, Modern Family și This is Us. Alte producții notabile mai sunt și Crossroads, Quicksilver și The Neighbours.

Cum a adunat Jami Gerts o avere incredibilă

Care este povestea pe care o are cea mai bogată actriță din lume? Jami Gertz s-a născut în Chicago, Illinois, pe 28 octombrie 1965 și a crescut în suburbia Glenview. Iar părinții ei nu au nicio legătură cu domeniul artistic.

Sharyn și Walter Gertz sunt un constructor și antreprenor. Astfel, Jami Gertz provine dintr-o familie cât se poate de simplă. Ea a studiat arta teatrală și a început să joace în filme în anii ’80. Primul ei rol pe ecran a fost în filmul On the Right Track din anul 1981.

Nu doar filmele i-au adus însă această avere incredibilă. Jami Gertz a știut în ce să investească banii primiți pentru a-și asigura un trai fără griji. Astfel, atât ea cât și soțul ei sunt coproprietari ai echipei NBA Atlanta Hawks și proprietari minoritari ai Milwaukee Beavers.

Menționăm faptul că soțul ei, Tony Ressler este un om de afaceri miliardar cu o avere netă estimată la 7,5 miliarde de dolari. Iar soția sa, cea mai bogată actriță din lume a contribuit și ea masiv în aces sens.

Totodată, ambii parteneri au grijă să se gândească și la cei mai puțini norocoși. Astfel, atât actrița cât și soțul său organizează constant numeroase acțiuni caritabile.