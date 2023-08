De ce s-au certat, de fapt, Daniela Gyorfi și Liviu Guță: “Era să cad și să mor de inimă”

Au apus vremurile în care Daniela Gyorfi și Liviu Guță rupeau topurile muzicale cu piesele lor. Cei doi au înregistrat un succes răsunător cu piesa ‘De ce mă minți’. Însă nici măcar succesul nu i-a putut ține uniți în urma scandalului izbucnit de către manelist la tv. Un scandal ce o avea în prim plan pe Daniela Gyorfi.

Daniela Gyorfi și Liviu Guță, din prieteni în dușmani. Care este motivul pentru care nu-și mai vorbesc de mai bine de 10 ani

Ieri prieteni, azi dușmani. Cam așa s-ar descrie și relația dintre Daniela Gyorfi și Liviu Guță. După ce au format un duet de succes pe piața muzicii de petrecere, cei doi maneliști au rupt orice fel de legătură. Motivul a fost dezvăluit de însăși Daniela, acum, la mai bine de 10 ani de la scandal.

Daniela Gyorfi dezvăluie motivul rupturii dintre ea și Liviu Guță: „Vii la televizor și spui niște lucruri din cauza cărora era să mor de inimă”

nu banii au constituit motiv de ceartă între ea și manelist, ci caracterul acestuia. Liviu Guță a ieșit public și a făcut o serie de declarații defăimătoare la adresa Danielei, care în 2013 nu făcea decât să își îngrijească mama paralizată așa cum știa ea mai bine.

“Cu Liviu Guță m-am certat din cauza caracterului, nu banii. Nu ne-am împăcat, eu nu am vorbit cu el. Pe mine m-a deranjat foarte tare Liviu, pentru că eu nu am înțeles niciodată comportamentul lui. Ești cu un om care este ok cu tine și vii la televizor și spui niște lucruri din cauza cărora era să mor de inimă”, a declarat artista în emisiunea

Daniela Gyorfi, despre afirmaţiile scandaloase făcute de Liviu Guţă: „A zis că eu o bat pe mama mea și o țin în debara”

Afirmațiile făcute la acea vreme de Liviu Guță au dezamăgit-o atât de tare pe Daniela Gyorfi încât nu a mai fost cale de întors nici măcar pe plan profesional. Iar succesul uriaș de care s-au bucurat amândoi, a rămas doar o amintire. „Am zis că nu intru în direct să vorbesc. Dar am intrat în momentul în care a zis că eu o bat pe mama mea și o țin în debara. Era să cad și să mor de inimă lângă mama, care așa bolnavă cum era, a stat lângă mine. El și-a cerut scuze, dar pentru mine a fost mult prea mult”, a mai declarat artista conform aceleiași surse.

Daniela Gyorfi, dezamăgită de caracterul lui Guță: “Dacă voia să se lanseze, să apară la tv și să se promoveze, nu trebuia să se ia de un om care a fost lângă el”

Artista nu și-a putut explica gestul manelistului. Ba chiar s-a gândit că ar fi apelat la acest scandal ca la o metodă de a se promova. “Atunci el a avut un pr, nu știu cum a gândit, sau de ce a făcut lucrul ăsta! Cert este că ne-a târât într-un scandal din acesta pe George și pe mine, pe la emisiuni. Dacă voia să se lanseze, să apară la tv și să se promoveze, nu trebuia să se ia de un om care a fost lângă el. Noi am făcut echipă, am avut spectacole, am avut un mare succes. Nu mi se par deloc normale aceste lucruri”, a continuat Daniela seria dezvăluirilor pentru

“Am iertat, dar nu am uitat și nu o să uit!”

Daniela Gyorfi iartă, dar nu uită! Trecerea anilor a făcut-o să revină la sentimente mai bune față de fostul partener de scenă. Dar relația dintre ei nu va mai fi niciodată la fel. “Am iertat, dar nu am uitat și nu o să uit! Datorită faptului că am avut un mare succes și am intrat în muzica de petrecere, în manele, împreună cu el, mă face să nu mai fiu așa de tare supărată pe el, dar nu o să uit ce mi-a făcut, pentru că el nu a fost corect.

Acum câteva zile l-a sunat pe George, a vorbit George cu el, eu nu mai am nimic de discutat cu el. N-am nimic personal cu el, îi doresc să aibă succes, spectacole. Îi mulțumesc doar pentru faptul că am făcut un super hit, de aia niciodată nu voi fi foarte supărată pe el”, a mărturisit artista pentru Click!

Iar Liviu Guță nu este singurul cântăreț din breaslă care a dezamăgit-o pe Daniela Gyorfi. Artista a realizat că trebuie puse tot timpul sub semnul întrebării.

“După atâția ani de zile, nu e singurul om care mă dezamăgește, dar asta e! E foarte greu să găsești sau să ai prieteni în showbiz. Lucrul acesta l-am învățat de-a lungul anilor: prietenii pe care-i credeam prieteni, mi-am dat seama că nu-mi sunt prieteni!”, a declarata artista conform Click!.