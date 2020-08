De ce s-au despărțit, de fapt, Livian Pop și Bianca Comănici de la Puterea Dragostei. Fostul concurent rupe tăcerea

Livian și Bianca, câștigătorii celui de-al doilea sezon Puterea Dragostei, s-au despărțit. După ce Bianca a anunțat care-i sunt planurile de viitor, planuri care nu-l includ și pe Livian, acum, fostul concurent, a spart gheața și a mărturisit adevăratul motiv care a dus la ruptura dintre ei.

Fiecare are varianta lui, cert este că între cei doi foști parteneri s-a produs o ruptură pe care, probabil, niciunul dintre ei nu și-o explică. La aflarea veștii, fanii foștilor concurenți au fost surprinși, dar și supărați totodată.

Bianca a anunțat zilele trecute că vrea să se axeze pe studiu, în următoarea perioadă. Să ia BAC-ul și să urmeze cursurile unei facultăți. În paralel, se apucă de învățat pentru școala de șoferi.

Adevăratul motiv al despărțirii lui Livian de Bianca de la Putera Dragostei

Livian și Bianca, cuplu câștigător al celui de-al doilea sezon Puterea Dragostei, s-au despărțit după doar câteva zile de la finalul show-ului. Nu este prima dată când trec printr-o separare, dar, de această dată, pare să fie definitovă. Fiecare și-a făcut deja planuri separat de celălalt.

„Sunt anumite situații care m-au deranjat. Nu sunt chiar așa cum pretind a fi. O să zic doar unde nu e adevărat, să nu trăiască alții cu impresia că eu sunt nu știu cum.

În momentul de față Bianca nu este blocată pe Instagram la mine. Bianca m-a blocat atunci, m-a adăugat la prieteni, dar eu nu i-am mai dat din cauza discuțiilor pe care le-am avut.

Eu când am ajuns la ea, nu știu de ce, am avut impresia că e ca și cum îți pierzi interesul față de cineva și vrei pe altcineva. Ești așa rece… și am avut impresia asta când am văzut-o.

Nu a sărit să mă ia în brațe, dar nu a făcut chestia asta pentru că era nervoasă din altă cauză. Eu eram nervos tot din altă cauză. Am rămas la ea, afirmația Biancăi că am dormit cu Peți e aiurea și a fost aruncată nu știu cu ce scop.

Nu ai cum să zici așa ceva, chiar dacă era la caterincă”, a spus Livian într-unul dintre vlogurile sale.

